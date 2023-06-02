Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией
Пока у власти нынешнее правительство, Венгрия не будет воевать против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Как ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в основе венгерской политики лежит защита своих национальных интересов. При этом страна ощущает последствия украинского кризиса и навязанных США и ЕС антироссийских санкций. Санкции оказывают отрицательное влияние на сотрудничество между Россией и Венгрией во многих сферах.
"Мы не воюем с Россией, Венгрия не находится в состоянии войны с Россией и не будет. Пока у власти нынешнее правительство, точно нет. Мы смотрим на это извне - угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее", - сказал Орбан.
Будапешт с начала украинского конфликта выступает против санкций на энергоносители из России и отправку оружия Киеву.
Ранее парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны.
Глава дипломатического ведомства и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой проживают этнические венгры, так как поставки оружия через его территорию стали бы легитимной военной целью.
Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
16 февраля, 04:32Риторические протесты. Почему Венгрия не на словах, а на деле не защищает права нацменьшинств на УкраинеСоздаётся впечатление, что для венгерских властей положение закарпатских венгров лишь вопрос политической риторики. Чем оно хуже, тем лучше политикам в Будапеште, и не только находящимся у власти