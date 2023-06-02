Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Риторические протесты. Почему Венгрия не на словах, а на деле не защищает права нацменьшинств на Украине

Создаётся впечатление, что для венгерских властей положение закарпатских венгров лишь вопрос политической риторики. Чем оно хуже, тем лучше политикам в Будапеште, и не только находящимся у власти