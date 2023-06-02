Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией - 02.06.2023 Украина.ру
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Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией
Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией - 02.06.2023 Украина.ру
Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией
Пока у власти нынешнее правительство, Венгрия не будет воевать против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2023-06-02T11:59
2023-06-02T11:59
новости
венгрия
виктор орбан
россия
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Как ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в основе венгерской политики лежит защита своих национальных интересов. При этом страна ощущает последствия украинского кризиса и навязанных США и ЕС антироссийских санкций. Санкции оказывают отрицательное влияние на сотрудничество между Россией и Венгрией во многих сферах.Будапешт с начала украинского конфликта выступает против санкций на энергоносители из России и отправку оружия Киеву.Ранее парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны.Глава дипломатического ведомства и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой проживают этнические венгры, так как поставки оружия через его территорию стали бы легитимной военной целью.Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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новости, венгрия, виктор орбан, россия, украина
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Россия, Украина

Орбан: правительство Венгрии не допустит войны с Россией

11:59 02.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В.Путина в Венгрию
Визит президента РФ В.Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пока у власти нынешнее правительство, Венгрия не будет воевать против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Как ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в основе венгерской политики лежит защита своих национальных интересов. При этом страна ощущает последствия украинского кризиса и навязанных США и ЕС антироссийских санкций. Санкции оказывают отрицательное влияние на сотрудничество между Россией и Венгрией во многих сферах.

"Мы не воюем с Россией, Венгрия не находится в состоянии войны с Россией и не будет. Пока у власти нынешнее правительство, точно нет. Мы смотрим на это извне - угрожающая нам опасность рядом с нами, но не наша война. Я думаю, поэтому мы более трезвые, мы более реалистично видим происходящее", - сказал Орбан.

Будапешт с начала украинского конфликта выступает против санкций на энергоносители из России и отправку оружия Киеву.
Ранее парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять вооружения на Украину с территории страны.
Глава дипломатического ведомства и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой проживают этнические венгры, так как поставки оружия через его территорию стали бы легитимной военной целью.
Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 04:32
Риторические протесты. Почему Венгрия не на словах, а на деле не защищает права нацменьшинств на УкраинеСоздаётся впечатление, что для венгерских властей положение закарпатских венгров лишь вопрос политической риторики. Чем оно хуже, тем лучше политикам в Будапеште, и не только находящимся у власти
 
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