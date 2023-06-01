https://ukraina.ru/20230601/1046818965.html

Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка

Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка - 01.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка

России нужна вся Украина с ее культурой и языком. Такое мнение высказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T16:54

2023-06-01T16:54

2023-06-01T17:43

культура

новости

культура

украинский язык

вышиванка

дмитрий киселев

украина

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"Для нас Украина нужна со всеми ее вышиванками, с языком. Мы не отказываемся ни от украинского языка, ни от песен, ни от вышиванок и так далее, от украинской культуры", - сказал он.Украинская культура – часть глобальной русской, "наша общая культура", считает Кисилёв.Ранее в интервью изданию Украина.ру музыкант из Мариуполя Аким Апачев, исполняющий композиции на русском и украинском языках, привел в пример языковую политику Республики Крым:"Если кто-то хочет изучать украинскую мову — пожалуйста, пусть изучает, пусть песни учит. Понятно, что с техническими терминами у украинской мовы проблемы, но язык песен, язык разговорной коммуникации у нас должен быть, мы должны о нем помнить". – сказал Апачев.В свою очередь депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров рассказал нашему изданию, что сохранение языков, наречий и традиций – отличительная черта именно российской политики. В этом Россия исторически отличалась от других империй, отметил он.

https://ukraina.ru/20230526/1046575973.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, культура, украинский язык, вышиванка, дмитрий киселев, украина