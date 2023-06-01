https://ukraina.ru/20230601/1046818965.html
Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка - 01.06.2023 Украина.ру
Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
России нужна вся Украина с ее культурой и языком. Такое мнение высказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T16:54
2023-06-01T16:54
2023-06-01T17:43
культура
новости
культура
украинский язык
вышиванка
дмитрий киселев
украина
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"Для нас Украина нужна со всеми ее вышиванками, с языком. Мы не отказываемся ни от украинского языка, ни от песен, ни от вышиванок и так далее, от украинской культуры", - сказал он.Украинская культура – часть глобальной русской, "наша общая культура", считает Кисилёв.Ранее в интервью изданию Украина.ру музыкант из Мариуполя Аким Апачев, исполняющий композиции на русском и украинском языках, привел в пример языковую политику Республики Крым:"Если кто-то хочет изучать украинскую мову — пожалуйста, пусть изучает, пусть песни учит. Понятно, что с техническими терминами у украинской мовы проблемы, но язык песен, язык разговорной коммуникации у нас должен быть, мы должны о нем помнить". – сказал Апачев.В свою очередь депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров рассказал нашему изданию, что сохранение языков, наречий и традиций – отличительная черта именно российской политики. В этом Россия исторически отличалась от других империй, отметил он.
https://ukraina.ru/20230526/1046575973.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, культура, украинский язык, вышиванка, дмитрий киселев, украина
Культура, Новости, культура, украинский язык, вышиванка, Дмитрий Киселев, Украина
Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:54 01.06.2023 (обновлено: 17:43 01.06.2023)
России нужна вся Украина с ее культурой и языком. Такое мнение высказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Для нас Украина нужна со всеми ее вышиванками, с языком. Мы не отказываемся ни от украинского языка, ни от песен, ни от вышиванок и так далее, от украинской культуры", - сказал он.
Украинская культура – часть глобальной русской, "наша общая культура", считает Кисилёв.
Ранее в интервью изданию Украина.ру музыкант из Мариуполя Аким Апачев, исполняющий композиции на русском и украинском языках, привел в пример языковую политику Республики Крым:
"Если кто-то хочет изучать украинскую мову — пожалуйста, пусть изучает, пусть песни учит. Понятно, что с техническими терминами у украинской мовы проблемы, но язык песен, язык разговорной коммуникации у нас должен быть, мы должны о нем помнить". – сказал Апачев.
В свою очередь депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров рассказал нашему изданию, что сохранение языков, наречий и традиций – отличительная черта именно российской политики. В этом Россия исторически отличалась от других империй, отметил он.