https://ukraina.ru/20230530/1046723127.html

Атака беспилотников на Москву, военные планы Польши. О чём говорили эксперты 30 мая

Атака беспилотников на Москву, военные планы Польши. О чём говорили эксперты 30 мая - 30.05.2023 Украина.ру

Атака беспилотников на Москву, военные планы Польши. О чём говорили эксперты 30 мая

Украина.ру, 30.05.2023

2023-05-30T16:39

2023-05-30T16:39

2023-05-30T16:39

эксклюзив

алексей дзермант

андрей суздальцев

юрий кнутов

польша

белоруссия

россия

ядерное оружие

украина

беспилотники

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Беспилотники над столицейУтром, 30 мая, Москва подверглась атаке БПЛА. Три из них были подавлены силами радиоэлектронной борьбы, отклонились от курса и потеряли управление. Еще 5 аппаратов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.Два беспилотника поразили жилые многоэтажки на юго-западе Москвы.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, как атака стала возможна.По словам Кнутов, БПЛА запускаются с Украины. Идут в режиме радиомолчания. На секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже выходят на цель. Поэтому на маршруте следования на них воздействовать нельзя было.Обнаружить их тяжело, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах. Входят они в район нанесения ударов, и только тогда включается GPS на короткое время. И в этот момент нам удалось сбить их с курса, сообщил эксперт."Я уже неоднократно объяснял, почему они преодолели наше воздушное пространство. Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО. Оно было достаточно мощным. Но мы были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей.Образовались бреши. Американцы эти бреши обнаруживают, передают информацию Украине, прокладывают маршруты и запускают беспилотники", – сообщил Кнутов.Он добавил, что России нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности. Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа беспилотников или крылатых ракет на большой дальности."Еще нужно создавать рубеж вдоль всей границы с Украиной. Хотя он требует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые промышленность пока произвести не успела.Как только у нас появится достаточно зенитно-ракетных средств, проблема будет решена. Пока такой возможности физически нет", – отметил эксперт.Общество должно вздобритьсяПолитолог Андрей Суздальцев считает, что сейчас российский народ живет в разбалованном состоянии, у нас стабильная ситуация в стране и люди не встревожены. Они смотрят новости и срабатывает такой механизм: это происходит не со мной.Эксперт уверен, что эти беспилотники были запущены не с Украины, а из Подмосковья."На нашей территории находится немало обученных диверсантов и еще больше завербованных по финансовым, идеологическим и этническим причинам. И ни силовики, ни спецслужбы все это не могут контролировать, это может контролировать народ.Нужно объяснять народу, что страна воюет. Могут взрывать школы, детские сады, поджигать дома престарелых. Все это делается, чтобы ввести нас в состояние паники.Ведь было запущено от 5 до 10 беспилотников. Это произошло утром в густонаселенном Подмосковье. Обязательно кто-то должен был что-то видеть", – сказал политолог.Он надеется, что консолидация и мобилизация затронут большую часть нашего общества."Наше общество все знает, надо только обострить инстинкт самосохранения и контроля", – заявил Суздальцев.Белоруссия и агрессивные планы ПольшиЭкс-командующий Сухопутных войск Польши, бывший замминистра обороны страны генерал-полковник Вальдемар Скшипчак заявил, что Белоруссия и Польша уже находятся в состоянии необъявленной войны, а накопившееся число инцидентов дает Варшаве право на военный ответ.Планы касательно военной операции против Белоруссии у Варшавы есть, считает директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" (Минск) Алексей Дзермант, поскольку Польша давно рассматривает Белоруссию как эксклюзивную зону влияния.Наверняка эти планы скорректированы с учетом событий на Украине и стали более масштабными, добавляет эксперт."Если мы говорим о локальном конфликте, в котором Россия и Беларусь могут применить ТЯО, то это к Польше относится непосредственно.Учитывая разность потенциалов, у Польши все-таки армия больше, чем у Беларуси, мы можем нанести упреждающий удар либо уничтожить группировку. Которая будет готова к вторжению на нашу территорию.Сомневаюсь, что американцы начнут в этом случае глобальную ядерную войну. Это будет ответом на авантюризм Польши. Польская армия и государство окажутся в числе жертв этого оружия, но будем иметь право его применить, так это будет ответом на агрессию", – сообщил Дзермант.

https://ukraina.ru/20230530/1046704911.html

https://ukraina.ru/20230530/1046708030.html

https://ukraina.ru/20230530/1046719664.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, алексей дзермант, андрей суздальцев, юрий кнутов, польша, белоруссия, россия, ядерное оружие, украина, беспилотники, бпла, москва