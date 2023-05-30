https://ukraina.ru/20230530/1046693988.html

Польские эксперты: Агрессия Польши против Белоруссии вполне реальна

Польские эксперты: Агрессия Польши против Белоруссии вполне реальна - 30.05.2023 Украина.ру

Польские эксперты: Агрессия Польши против Белоруссии вполне реальна

Польские элиты могут пойти на вторжение в Белоруссию, рассчитывая на помощь НАТО. Однако это может обернуться как трагедией для Польши и поляков, так и глобальным конфликтом, считают польские эксперты.

2023-05-30T06:20

2023-05-30T06:20

2023-05-30T09:10

эксклюзив

польша

россия

украина

белоруссия

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На минувшей неделе экс-командующий Сухопутных войск Польши, бывший замминистра обороны страны генерал-полковник Вальдемар Скшипчак заявил, что белорусские боевики, воюющие в составе вооружённых формирований Украины, "пойдут на Белоруссию". Генерал выразил надежду, что это вызовет "восстание", и Польша должна поддержать войска, которые будут проводить операции против Лукашенко – "так, как мы помогаем украинцам".По мнению российского политолога Олега Неменского, планы по вводу польских войск на Украину являются менее актуальными, чем планы по вводу войск в Белоруссию. "Я уже два года говорю о том, что Польша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Если раньше поляки говорили об этом обиняком, то сейчас отставной польский генерал произнес это напрямую, что произвело эффект разорвавшейся бомбы" – сказал он в интервью изданию Украина.ру.В свою очередь, в эксклюзивных комментариях для Украина.ру польские эксперты подтвердили опасения Олега Неменского.Политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что польская провокация против Белоруссии вполне реальна. "Можно даже со 100% уверенностью предположить, что она находится в продвинутой стадии подготовки. Достаточно отметить, какой большой резонанс вызвала в польских СМИ информация о болезни президента Александра Лукашенко. Шакалы почуяли кровь, и то, что не удалось с 2020 года, с момента попытки государственного переворота после выборов президента Белоруссии, снова на повестке дня" – говорит он."Вспомним, что тогда кто-то и в Минске, и в Варшаве, и в Вильнюсе взял большие деньги, чтобы свергнуть белорусскую власть – но не сделал этого. Именно это делает очередную попытку государственного переворота ещё более вероятной. Тем более, что истощённая киевская хунта уже не гарантирует связывания достаточного количества российских сил, поэтому фронт следует расширять, подвергая в том числе Белоруссию западной агрессии" – считает Рэнкас.По его словам, политические и пропагандистские инструменты для оправдания такой агрессии готовы. Это марионеточная, коллаборационистская "администрация президента" Светланы Тихановской, СМИ, транслирующие на Белоруссию антиправительственные программы, такие как "Белсат" (16 миллионов долларов в год из польского бюджета при со-финансировании, в том числе, Великобритании), а также непосредственно вооруженные и обученные группы наёмников, называемые в польских СМИ "добровольцами из числа белорусской оппозиции"."Сообщается, что подобные вооруженные банды уже группируются на Украине недалеко от границы с Белоруссией. Однако нельзя исключать, что они будут действовать и напрямую из Польши для "братской помощи" антигосударственным беспорядкам, которые рассчитывают спровоцировать. Также можно не сомневаться, что на этот раз с белорусскими силовиками не будут бороться платные агенты и одурманенная молодежь. Это будет сценарий киевского "евромайдана": снайперы из Польши и украинские нацисты в мундирах "добровольцев". Для их защиты Вооружённые силы Польши могут активизировать свою деятельность на белорусской границе – например, под предлогом противодействия нелегальной миграции. Возможны также провокации в северо-восточных районах Польши, населенных белорусским меньшинством" – прогнозирует польский политический аналитик.По мнению Конрада Рэнкаса, самые трагические последствия может иметь циничное использование значительного польского меньшинства в Белоруссии. "Власти в Варшаве не признают легальные организации белорусских поляков в качестве представителей местной польской общины. Как и в случае с Тихановской, они поддерживают фикцию "единственного легитимного руководства Союза поляков Белоруссии", – естественно, действующего только… в Варшаве. Попытка спровоцировать польско-белорусский межэтнический конфликт, кроме идеологического замешательства среди самих белорусов, заведомо была бы актом национальной измены и действием против жизненных интересов поляков, пользующихся в Белоруссии полными национальными и гражданскими свободами, в отличие от Украины или Литвы" – говорит он.При этом польский эксперт специально подчеркнул, что ожидаемое нападение на Белоруссию при посредничестве Польши ни в коем случае не будет актом "польского империализма", ибо никакой враждебности к белорусам никто из поляков не испытывает. "Это будет целиком и полностью осуществление империалистических планов Запада, направленных на порабощение всех славянских народов. Сами поляки были одними из первых жертв этой западной агрессии" – отметил Конрад Рэнкас.Главный редактор варшавского портала Strajk Мачей Вишнёвский сказал, что протестный потенциал в больших городах Белоруссии совсем не значит, что народ захочет свергнуть Лукашенко. "Но главное: если упомянутые Скшипчаком подразделения войдут на белорусскую территорию – это будет вторжение, на которое отреагирует армия Белоруссии. А Белоруссия, напомню, находится в союзе с Российской Федерацией, которая должна оказать союзнику в том числе военную помощь. Если кто-то думает, что Россия может оставить Белоруссию в подобной ситуации, то этот человек плохо изучал логику. Отдать Белоруссию Западу – это для России конец" – считает он."Если кому-то в Польше придёт в голову (к сожалению, это возможно, учитывая интеллектуальный уровень польских элит) помочь мнимым "белорусским повстанцам", включая ввод польской армии на территорию Белоруссии, то это будет глобальный конфликт. Польша – член НАТО, и хотя в данном случае речь не идёт о пятой статье Североатлантического договора, ведь Польша была бы страной-агрессором, однако она всё равно получила бы помощь от союзников – военной техникой, оружием и боеприпасами. В свою очередь, Белоруссия и Россия ответили бы всем, что имеют в распоряжении – вплоть до тактического ядерного оружия" – говорит польский журналист."Польские – небольшого ума – элиты могут пойти на такую авантюру, рассчитывая, что НАТО им поможет. По крайней мере, в случае поражения похода на Белоруссию и отступления в Польшу, когда польские войска будут преследовать российская и белорусская армии. Помощь может последовать – а может и нет, и Польша может повторить свою историю образца сентября 1939 года. Тогда она осталась одна, несмотря на договоры о военном союзе с Францией и Великобританией, потому что Западу было невыгодно защищать Польшу, в Лондоне и Париже были заинтересованы в том, чтобы Гитлер шёл на Восток, а не на Запад. Хотя Гегель и говорит, что история повторяется как фарс, но это фарсом точно не будет" – уверен Мачей Вишнёвский.По его мнению, Олег Неменский прав, когда говорит, что в Варшаве хотят "склеить" какое-то федеративное или конфедеративное государственное образование из Польши, Украины и Белоруссии, но эти мечты не имеют реальных оснований. "Я с трудом представляю себе белорусов, которые хотели бы присоединения к Польше. Та же ситуация с украинцами, особенно на Западе Украины. Вспоминая польско-белорусские и польско-украинские отношения перед Второй мировой войной, можно сказать, что Польша так и не осознала всей глубины их проблем. Потому я согласен с господином Неменским, что в случае создания нового государственного организма из Польши и Украины в нём будет вечно тлеющий конфликт между поляками и украинцами. Это была бы грубейшая ошибка Польши, и саму такую идею я считаю глубоко ошибочной" – говорит Вишнёвский."Готовится ли серьёзно Польша к вторжению в Белоруссию? Я лично сомневаюсь в этом. Возможно, есть какие-то планы, но я надеюсь на здравомыслие если не политических элит, то хотя бы опытных армейских офицеров и генералов. Они-то имеют представление о том, что будет, если польская армия войдёт на белорусскую землю. Но мир сейчас находится в таком моменте, что всякие сценарии, даже самые сумасшедшие, могут стать возможными. Вплоть до глобальной ядерной войны и исчезновения человечества с поверхности Земли. Потому с уверенностью заявлять, что чего-то не произойдёт, или что-то наверняка случится, – я не беру на себя такую ответственность. Вторжение в Белоруссию – это один из вариантов развития событий, о котором думают в Польше, но к которому не готовы. И дай Бог, чтобы не были готовы никогда" – подытожил редактор польского портала Strajk.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230529/1046651054.html

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

https://ukraina.ru/20210323/1030910353.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, россия, украина, белоруссия