https://ukraina.ru/20230120/1042825573.html

Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист

Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист - 20.01.2023 Украина.ру

Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист

Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, из Украины практически сразу отправилась в Африку, что говорит о том, что никаких мер для предотвращения расползания вооружений не приняли, заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле в Совете безопасности ООН.

2023-01-20T20:13

2023-01-20T20:13

2023-01-20T20:13

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"Похоже, что специальные меры не принимались Западом. Некоторые из этих вооружений были перенаправлены прямо на африканский континент", - сказал он.По его словам, риск использования этих вооружений террористическими организациями, такими ИГ* и Боко Харам* реален и не должен игнорироваться.Девеле также обратил внимание на то, что "объем средств, влитых на Украину Западом за год, превысил все деньги, потраченные на Афганистан за 20 лет".*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ukraina.ru/20230119/1042790880.html

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