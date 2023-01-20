Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист - 20.01.2023 Украина.ру
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Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист
Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист - 20.01.2023 Украина.ру
Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист
Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, из Украины практически сразу отправилась в Африку, что говорит о том, что никаких мер для предотвращения расползания вооружений не приняли, заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле в Совете безопасности ООН.
2023-01-20T20:13
2023-01-20T20:13
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"Похоже, что специальные меры не принимались Западом. Некоторые из этих вооружений были перенаправлены прямо на африканский континент", - сказал он.По его словам, риск использования этих вооружений террористическими организациями, такими ИГ* и Боко Харам* реален и не должен игнорироваться.Девеле также обратил внимание на то, что "объем средств, влитых на Украину Западом за год, превысил все деньги, потраченные на Афганистан за 20 лет".*Террористические организации, запрещенные в России.
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Украина, Новости, оружие, ООН, Совбез ООН

Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист

20:13 20.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Джавелин Javelin оружие
ВСУ Джавелин Javelin оружие - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, из Украины практически сразу отправилась в Африку, что говорит о том, что никаких мер для предотвращения расползания вооружений не приняли, заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле в Совете безопасности ООН.
"Похоже, что специальные меры не принимались Западом. Некоторые из этих вооружений были перенаправлены прямо на африканский континент", - сказал он.
По его словам, риск использования этих вооружений террористическими организациями, такими ИГ* и Боко Харам* реален и не должен игнорироваться.
Девеле также обратил внимание на то, что "объем средств, влитых на Украину Западом за год, превысил все деньги, потраченные на Афганистан за 20 лет".
*Террористические организации, запрещенные в России.
Вчера, 20:05
Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за УкраиныКонфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса
 
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