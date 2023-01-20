Часть западных вооружений из Украины сразу перекочевала в Африку - французский юрист
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Джавелин Javelin оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, из Украины практически сразу отправилась в Африку, что говорит о том, что никаких мер для предотвращения расползания вооружений не приняли, заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле в Совете безопасности ООН.
"Похоже, что специальные меры не принимались Западом. Некоторые из этих вооружений были перенаправлены прямо на африканский континент", - сказал он.
По его словам, риск использования этих вооружений террористическими организациями, такими ИГ* и Боко Харам* реален и не должен игнорироваться.
Девеле также обратил внимание на то, что "объем средств, влитых на Украину Западом за год, превысил все деньги, потраченные на Афганистан за 20 лет".
*Террористические организации, запрещенные в России.
Вчера, 20:05Военные НАТО пожаловались политикам на недостаточные запасы оружия и снарядов из-за УкраиныКонфликт на Украине сделал очевидной важность поддержания запасов оружия и боеприпасов на достаточном уровне, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи начальников генштабов альянса