https://ukraina.ru/20230120/1042818600.html

Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"

Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин" - 20.01.2023 Украина.ру

Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"

Установленный в 1985 году в Ровенской области на въезде в город Дубно памятник, частью которого является советский танк "Иосиф Сталин"-2 (ИС-2), стоящий на постаменте, местные власти безуспешно пытаются демонтировать, сообщило издание "Вечернее Ровно"

2023-01-20T15:23

2023-01-20T15:23

2023-01-20T15:23

украина

ровенская область

сталин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/14/1042818462_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_9de7cfd4c89a4d5f032aa6eab1b7594a.jpg

Монумент был установлен в честь героев танкового сражения 1941 года в районе Дубно. С ним местные власти борются с 2014 года, когда постамент под танком раскрасили в цвета флага Украины, но дальше этого у них дело не пошло.Как рассказал начальник управления ЖКХ города Дубно Илья Онисько, палки в колеса местным "десталинизаторам" ставит Министерство культуры Украины.В ответ на обращение городских властей насчет сноса танка в ведомстве заявили, что без положительного решения соответствующей комиссии демонтаж танка приведет к печальным последствиям для местного руководства."Нас строго предупредили, что этот танк имеет историческую ценность. Ведь он уникальной марки ИС-2. Это не дряхлые танки Т-34, которые находятся на постаментах по разным городам Украины. Министерство культуры нас предупредило, если мы без их разрешения коснемся этого танка, то нас ждет уголовная ответственность", - заявил Онисько.При этом он посетовал на то, что указанная комиссия "до сих пор не может собраться".

https://ukraina.ru/20230106/1042360233.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, ровенская область, сталин, новости