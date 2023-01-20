Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин" - 20.01.2023 Украина.ру
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Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин" - 20.01.2023 Украина.ру
Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
Установленный в 1985 году в Ровенской области на въезде в город Дубно памятник, частью которого является советский танк "Иосиф Сталин"-2 (ИС-2), стоящий на постаменте, местные власти безуспешно пытаются демонтировать, сообщило издание "Вечернее Ровно"
2023-01-20T15:23
2023-01-20T15:23
украина
ровенская область
сталин
новости
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Монумент был установлен в честь героев танкового сражения 1941 года в районе Дубно. С ним местные власти борются с 2014 года, когда постамент под танком раскрасили в цвета флага Украины, но дальше этого у них дело не пошло.Как рассказал начальник управления ЖКХ города Дубно Илья Онисько, палки в колеса местным "десталинизаторам" ставит Министерство культуры Украины.В ответ на обращение городских властей насчет сноса танка в ведомстве заявили, что без положительного решения соответствующей комиссии демонтаж танка приведет к печальным последствиям для местного руководства."Нас строго предупредили, что этот танк имеет историческую ценность. Ведь он уникальной марки ИС-2. Это не дряхлые танки Т-34, которые находятся на постаментах по разным городам Украины. Министерство культуры нас предупредило, если мы без их разрешения коснемся этого танка, то нас ждет уголовная ответственность", - заявил Онисько.При этом он посетовал на то, что указанная комиссия "до сих пор не может собраться".
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украина, ровенская область, сталин, новости
Украина, Ровенская область, Сталин, Новости

Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"

15:23 20.01.2023
 
© vk.comИС-2 в Ровно
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© vk.com
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Установленный в 1985 году в Ровенской области на въезде в город Дубно памятник, частью которого является советский танк "Иосиф Сталин"-2 (ИС-2), стоящий на постаменте, местные власти безуспешно пытаются демонтировать, сообщило издание "Вечернее Ровно"
Монумент был установлен в честь героев танкового сражения 1941 года в районе Дубно. С ним местные власти борются с 2014 года, когда постамент под танком раскрасили в цвета флага Украины, но дальше этого у них дело не пошло.
Как рассказал начальник управления ЖКХ города Дубно Илья Онисько, палки в колеса местным "десталинизаторам" ставит Министерство культуры Украины.
В ответ на обращение городских властей насчет сноса танка в ведомстве заявили, что без положительного решения соответствующей комиссии демонтаж танка приведет к печальным последствиям для местного руководства.
"Нас строго предупредили, что этот танк имеет историческую ценность. Ведь он уникальной марки ИС-2. Это не дряхлые танки Т-34, которые находятся на постаментах по разным городам Украины. Министерство культуры нас предупредило, если мы без их разрешения коснемся этого танка, то нас ждет уголовная ответственность", - заявил Онисько.
При этом он посетовал на то, что указанная комиссия "до сих пор не может собраться".
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Заголовок открываемого материала
15:23Ровенские власти расписались в неспособности декоммунизировать танк "Иосиф Сталин"
15:08Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку
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