https://ukraina.ru/20230120/1042815223.html
"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в... Украина.ру, 20.01.2023
2023-01-20T14:42
2023-01-20T14:42
2023-01-20T14:42
видео
дзермант
россия
украина
белоруссия
польша
литва
нато
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сво
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Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в Восточную Европу, а также рассказал о том, как Россия может усмирить "горячие головы" на Западе: 0:35 – "Люблинский треугольник" и угроза со стороны Белоруссии; 3:00 – Учения Союзного государства и противодействие Западу; 6:01 – Поставки вооружений США в Восточную Европу; 10:45 – Поведение Польши и раскол в ЕС; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дзермант, россия, украина, белоруссия, польша, литва, нато, сша, сво, учения, провокации, оружие, поставки, донбасс, видео
Видео, Дзермант, Россия, Украина, Белоруссия, Польша, Литва, НАТО, США, СВО, Учения, провокации, оружие, поставки, Донбасс
Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в Восточную Европу, а также рассказал о том, как Россия может усмирить "горячие головы" на Западе:
0:35 – "Люблинский треугольник" и угроза со стороны Белоруссии;
3:00 – Учения Союзного государства и противодействие Западу;
6:01 – Поставки вооружений США в Восточную Европу;
10:45 – Поведение Польши и раскол в ЕС;
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.