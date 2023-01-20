https://ukraina.ru/20230120/1042815223.html

"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео

"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео - 20.01.2023 Украина.ру

"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео

Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в... Украина.ру, 20.01.2023

2023-01-20T14:42

2023-01-20T14:42

2023-01-20T14:42

видео

дзермант

россия

украина

белоруссия

польша

литва

нато

сша

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Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в Восточную Европу, а также рассказал о том, как Россия может усмирить "горячие головы" на Западе: 0:35 – "Люблинский треугольник" и угроза со стороны Белоруссии; 3:00 – Учения Союзного государства и противодействие Западу; 6:01 – Поставки вооружений США в Восточную Европу; 10:45 – Поведение Польши и раскол в ЕС; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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