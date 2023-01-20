"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
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"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео
Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в... Украина.ру, 20.01.2023
2023-01-20T14:42
2023-01-20T14:42
видео
дзермант
россия
украина
белоруссия
польша
литва
нато
сша
сво
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Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в Восточную Европу, а также рассказал о том, как Россия может усмирить "горячие головы" на Западе: 0:35 – "Люблинский треугольник" и угроза со стороны Белоруссии; 3:00 – Учения Союзного государства и противодействие Западу; 6:01 – Поставки вооружений США в Восточную Европу; 10:45 – Поведение Польши и раскол в ЕС; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, дзермант, россия, украина, белоруссия, польша, литва, нато, сша, сво, учения, провокации, оружие, поставки, донбасс, видео
Видео, Дзермант, Россия, Украина, Белоруссия, Польша, Литва, НАТО, США, СВО, Учения, провокации, оружие, поставки, Донбасс

"Если ружьё висит": Дзермант о ядерных испытаниях и повышении ставок на украинском фронте. Видео

14:42 20.01.2023
 
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Политолог Алексей Дзермант прокомментировал возможное повышение ставок на украинском фронте, объяснил, что скрывается за поставками американского оружия в Восточную Европу, а также рассказал о том, как Россия может усмирить "горячие головы" на Западе:
0:35 – "Люблинский треугольник" и угроза со стороны Белоруссии;
3:00 – Учения Союзного государства и противодействие Западу;
6:01 – Поставки вооружений США в Восточную Европу;
10:45 – Поведение Польши и раскол в ЕС;
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоДзермантРоссияУкраинаБелоруссияПольшаЛитваНАТОСШАСВОУченияпровокацииоружиепоставкиДонбасс
 
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