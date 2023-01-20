Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки - 20.01.2023 Украина.ру
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Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки
Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки - 20.01.2023 Украина.ру
Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки
Утверждения некоторых российских экспертов о том, что западные страны не поставляли киевскому режиму боевые танки из опасений возможной реакции со стороны России несерьёзны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-01-20T09:45
2023-01-20T09:45
новости
танки
запад
challenger-2 (танк)
m1 abrams
leopard-2 (танк)
сша
германия
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По его мнению, одна из причин состоит в том, что целью поставок вооружения Запада является не победа киевского режима, а ослабление России и потеря ей статуса геополитического игрока. Поэтому Киеву поставляется не самое современное оружие, кроме того, когда ВСУ добиваются успехов, то поставки оружия замедляются, и вновь усиливаются только когда ВСУ начинают терпеть поражения, считает Мощанский.Кроме того, Германия не поставляет свои танки Leopard-2, так как опасается, что в ВСУ не сумеют их правильно использовать, что негативно отразится на его продажах в другие страны. Такое уже произошло, когда Турция потеряла много "Леопардов" в ходе боевых действий в Сирии, напомнил эксперт.Он считает, что Германия в конце концов даст разрешение на передачу киевскому режиму танков Leopard-2 старых модификаций, имеющихся на вооружении ряда европейских стран. В этом случае возможное неудачное применение танков будет объяснено их устареванием.По его словам, США не хотят поставлять киевскому режиму свои танки M1 Abrams по тем же причинам, что и Германия.Что касается британских танков Challenger-2, которые будут скоро поставлены на Украину, то у них не очень хорошая репутация (за всё время производства их приобрела только одна страна – Оман), и в Великобритании надеются улучшить её в ходе военных действий, рассказал Мощанский.Ранее представитель Пентагона заявила, что власти США в настоящее время не видят необходимости поставлять киевскому режиму Abrams в связи с высокой стоимостью их обслуживания.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230118/1042713133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, танки, запад, challenger-2 (танк), m1 abrams, leopard-2 (танк), сша, германия
Новости, танки, Запад, Challenger-2 (танк), M1 Abrams, Leopard-2 (танк), США, Германия

Дело не в страхе перед РФ: эксперт объяснил, почему Запад не дает Украине танки

09:45 20.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Утверждения некоторых российских экспертов о том, что западные страны не поставляли киевскому режиму боевые танки из опасений возможной реакции со стороны России несерьёзны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
По его мнению, одна из причин состоит в том, что целью поставок вооружения Запада является не победа киевского режима, а ослабление России и потеря ей статуса геополитического игрока. Поэтому Киеву поставляется не самое современное оружие, кроме того, когда ВСУ добиваются успехов, то поставки оружия замедляются, и вновь усиливаются только когда ВСУ начинают терпеть поражения, считает Мощанский.
Кроме того, Германия не поставляет свои танки Leopard-2, так как опасается, что в ВСУ не сумеют их правильно использовать, что негативно отразится на его продажах в другие страны. Такое уже произошло, когда Турция потеряла много "Леопардов" в ходе боевых действий в Сирии, напомнил эксперт.
Он считает, что Германия в конце концов даст разрешение на передачу киевскому режиму танков Leopard-2 старых модификаций, имеющихся на вооружении ряда европейских стран. В этом случае возможное неудачное применение танков будет объяснено их устареванием.

Они будут говорить: да, это старая модификация, которую мы сняли со складов. Зато новая модификация – это другое дело

Илья Мощанский
Илья Мощанский
Главный редактор альманаха "Военная летопись"
По его словам, США не хотят поставлять киевскому режиму свои танки M1 Abrams по тем же причинам, что и Германия.
Что касается британских танков Challenger-2, которые будут скоро поставлены на Украину, то у них не очень хорошая репутация (за всё время производства их приобрела только одна страна – Оман), и в Великобритании надеются улучшить её в ходе военных действий, рассказал Мощанский.
Ранее представитель Пентагона заявила, что власти США в настоящее время не видят необходимости поставлять киевскому режиму Abrams в связи с высокой стоимостью их обслуживания.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 06:15
Военный журналист рассказал, помогут ли Киеву британские танки Challenger-2Отправка киевскому режиму 14 британских танков Challenger-2 не приведёт к сколько-нибудь серьёзному изменению положения в районе спецоперации. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
 
НовоститанкиЗападChallenger-2 (танк)M1 AbramsLeopard-2 (танк)СШАГермания
 
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