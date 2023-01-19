https://ukraina.ru/20230119/1042764505.html

Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации

Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации - 19.01.2023 Украина.ру

Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации

В Польше украинские ученики пожаловались на преподавателя местной школы в связи с её участием в акции против "украинизации" страны, передало на днях издание Kresy

2023-01-19T10:03

2023-01-19T10:03

2023-01-19T10:03

школьники

учитель

политика

новости

пикет

польша

украина

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Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск в октябре вышла на пикет под лозунгом "Нет украинизации Польши".Школьники c Украины подали на женщину жалобу, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.Учитель была вынуждена объясняться перед представителем комиссии.На этой неделе в городе Тарнобжег была организована акция в ее защиту, в ходе которой выступил депутат Гжегож Браун, представитель партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", которая проводила октябрьский пикет.Сама преподаватель отметила, что не сделала ничего плохого. Она заверила, что является патриотом и собирается продолжать участвовать в подобных акциях.

https://ukraina.ru/20211130/1032768600.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

школьники, учитель, политика, новости, пикет, польша, украина