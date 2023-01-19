Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации - 19.01.2023 Украина.ру
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Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации
Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации - 19.01.2023 Украина.ру
Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации
В Польше украинские ученики пожаловались на преподавателя местной школы в связи с её участием в акции против "украинизации" страны, передало на днях издание Kresy
2023-01-19T10:03
2023-01-19T10:03
школьники
учитель
политика
новости
пикет
польша
украина
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Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск в октябре вышла на пикет под лозунгом "Нет украинизации Польши".Школьники c Украины подали на женщину жалобу, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.Учитель была вынуждена объясняться перед представителем комиссии.На этой неделе в городе Тарнобжег была организована акция в ее защиту, в ходе которой выступил депутат Гжегож Браун, представитель партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", которая проводила октябрьский пикет.Сама преподаватель отметила, что не сделала ничего плохого. Она заверила, что является патриотом и собирается продолжать участвовать в подобных акциях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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школьники, учитель, политика, новости, пикет, польша, украина
школьники, учитель, политика, Новости, пикет, Польша, Украина

Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации

10:03 19.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКарантин в школах Омска
Карантин в школах Омска - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Читать в
В Польше украинские ученики пожаловались на преподавателя местной школы в связи с её участием в акции против "украинизации" страны, передало на днях издание Kresy
Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск в октябре вышла на пикет под лозунгом "Нет украинизации Польши".
Школьники c Украины подали на женщину жалобу, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.
Учитель была вынуждена объясняться перед представителем комиссии.
На этой неделе в городе Тарнобжег была организована акция в ее защиту, в ходе которой выступил депутат Гжегож Браун, представитель партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", которая проводила октябрьский пикет.
Сама преподаватель отметила, что не сделала ничего плохого. Она заверила, что является патриотом и собирается продолжать участвовать в подобных акциях.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября 2021, 11:10
Украинские школьники поглумились над флагом страныУченик одной из школ Луцка Волынской области сорвал с доски флаг Украины и бросил его на пол. Видеозапись, снятая его приятелем, попала в сеть, передает 29 ноября politnavigator.net
 
школьникиучительполитикаНовостипикетПольшаУкраина
 
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