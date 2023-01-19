https://ukraina.ru/20230119/1042764505.html
Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации
Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации - 19.01.2023 Украина.ру
Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации
В Польше украинские ученики пожаловались на преподавателя местной школы в связи с её участием в акции против "украинизации" страны, передало на днях издание Kresy
2023-01-19T10:03
2023-01-19T10:03
2023-01-19T10:03
школьники
учитель
политика
новости
пикет
польша
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск в октябре вышла на пикет под лозунгом "Нет украинизации Польши".Школьники c Украины подали на женщину жалобу, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.Учитель была вынуждена объясняться перед представителем комиссии.На этой неделе в городе Тарнобжег была организована акция в ее защиту, в ходе которой выступил депутат Гжегож Браун, представитель партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", которая проводила октябрьский пикет.Сама преподаватель отметила, что не сделала ничего плохого. Она заверила, что является патриотом и собирается продолжать участвовать в подобных акциях.
https://ukraina.ru/20211130/1032768600.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
школьники, учитель, политика, новости, пикет, польша, украина
школьники, учитель, политика, Новости, пикет, Польша, Украина
Украинские школьники затравили польскую учительницу, которая выступила против украинизации
В Польше украинские ученики пожаловались на преподавателя местной школы в связи с её участием в акции против "украинизации" страны, передало на днях издание Kresy
Преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск в октябре вышла на пикет под лозунгом "Нет украинизации Польши".
Школьники c Украины подали на женщину жалобу, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию.
Учитель была вынуждена объясняться перед представителем комиссии.
На этой неделе в городе Тарнобжег была организована акция в ее защиту, в ходе которой выступил депутат Гжегож Браун, представитель партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", которая проводила октябрьский пикет.
Сама преподаватель отметила, что не сделала ничего плохого. Она заверила, что является патриотом и собирается продолжать участвовать в подобных акциях.