"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского - 19.01.2023 Украина.ру
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"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского
"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского - 19.01.2023 Украина.ру
"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского
Ко всем заявлениям Владимира Зеленского нужно относиться, как к внезапным обострениям болезни, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру
2023-01-19T04:00
2023-01-19T04:00
новости
владимир зеленский
санкции
украина
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15 января Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, санкции, украина
Новости, Владимир Зеленский, санкции, Украина

"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского

04:00 19.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Рада
Зеленский Рада
© Пресс-служба президента Украины
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Ко всем заявлениям Владимира Зеленского нужно относиться, как к внезапным обострениям болезни, сказал поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату" Вадим Степанцов в интервью Украина.ру

Мне это вообще не интересно, потому что к таким заявлениям режима Зеленского нужно относиться как к пароксизму (внезапное обострение болезни – ред.), судорогам сумасшедшего, не больше.

Вадим Степанцов интервью
Вадим Степанцов
поэт, музыкант, основатель группы "Бахыт-компот" и автор песен для групп "Браво", "На-На" и "Тату"
15 января Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 публичных деятелей.
В этом списке оказались режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка, обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов и декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
Также под новые санкции Зеленского попали и граждане Украины. В их числе журналистка и телеведущая Диана Панченко, писатель Владимир Сергиенко и политолог Василь Вакаров.
Санкции предполагают блокирование активов, ограничение полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и так далее. Срок ограничений – 10 лет.
Также на Украине продолжают работать сайт "Миротворец" и черный список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну.
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