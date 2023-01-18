https://ukraina.ru/20230118/1042736245.html

Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах

Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах - 18.01.2023 Украина.ру

Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области в жилом районе упал вертолет, задев жилой дом и детский сад. По предварительным данным, опубликованным местной полицией, 5 человек пострадало. Однако до сих пор власти молчат о том, чья была машина и что она делала в городе. Свою версию изданию Украина.ру изложил журналист, политолог Василий Стоякин

2023-01-18T10:56

2023-01-18T10:56

2023-01-18T11:04

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Согласно материалу Bloomberg, перед началом СВО Киев располагал некоторым количеством советских машин. Также в рамках военной помощи Запада Украина получила 31 вертолёт Ми-17 из Чехии, Словакии и Латвии, а также 3 британских вертолёта Westland Sea Kings и шесть пожарных "Камов" из Португалии.Однако по мнению специалистов, от этого "богатства" уже мало что осталось. По данным Минобороны России от 16 января 2023 года, за время СВО Украина потеряла около 200 вертолётов.

https://ukraina.ru/20230118/1042734540.html

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