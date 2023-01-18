Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах
10:56 18.01.2023 (обновлено: 11:04 18.01.2023)
© ГСЧС
© ГСЧС
Утром 18 января в городе Бровары Киевской области в жилом районе упал вертолет, задев жилой дом и детский сад. По предварительным данным, опубликованным местной полицией, 5 человек пострадало. Однако до сих пор власти молчат о том, чья была машина и что она делала в городе. Свою версию изданию Украина.ру изложил журналист, политолог Василий Стоякин
"С высокой вероятностью это военный вертолёт советского типа (Ми-8 или Ми-24), однако они имеют камуфляжную окраску. На опубликованных фото камуфляжа не видно, но некоторые детали окрашены шаровой краской. Если это наружные панели, то это может быть Super Puma национальной полиции или спасательный Sea King, поставленный недавно Великобританией. Последнее более вероятно - вертолёт новый, у лётчиков ещё нет достаточного опыта", - считает наш собеседник.
Согласно материалу Bloomberg, перед началом СВО Киев располагал некоторым количеством советских машин. Также в рамках военной помощи Запада Украина получила 31 вертолёт Ми-17 из Чехии, Словакии и Латвии, а также 3 британских вертолёта Westland Sea Kings и шесть пожарных "Камов" из Португалии.
Однако по мнению специалистов, от этого "богатства" уже мало что осталось. По данным Минобороны России от 16 января 2023 года, за время СВО Украина потеряла около 200 вертолётов.