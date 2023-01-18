Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах - 18.01.2023 Украина.ру
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Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах
Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах - 18.01.2023 Украина.ру
Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах
В сети появились первые кадры с места падения вертолета в Броварах Киевской области. Утром 18 января их опубликовал Телеграм-канал Readovka
2023-01-18T10:21
2023-01-18T10:28
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новости украины
бровары
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вертолеты
детский сад
дети
пострадавшие
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На видео слышны крики в районе детского сада, рядом с которым рухнул вертолет, пламя охватило почти все строение, при этом в областной полиции сообщают, что на данный момент известно всего о нескольких пострадавших."По состоянию на 9:00 известно о пяти пострадавших, сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова", - говорится в публикации ведомства.
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новости, новости украины, бровары, киевская область, вертолеты, детский сад, дети, пострадавшие
Новости, Новости Украины, Бровары, Киевская область, вертолеты, детский сад, дети, пострадавшие

Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах

10:21 18.01.2023 (обновлено: 10:28 18.01.2023)
 
© ТГ-канал "Реальный Киев | Новости Украина"
© ТГ-канал "Реальный Киев | Новости Украина"
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В сети появились первые кадры с места падения вертолета в Броварах Киевской области. Утром 18 января их опубликовал Телеграм-канал Readovka
На видео слышны крики в районе детского сада, рядом с которым рухнул вертолет, пламя охватило почти все строение, при этом в областной полиции сообщают, что на данный момент известно всего о нескольких пострадавших.
"По состоянию на 9:00 известно о пяти пострадавших, сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова", - говорится в публикации ведомства.

"Напомним, предварительно, из-за безалаберности пилотов упал именно украинский вертолет — там ранее работала авиация ВСУ. Детей из детского сада сейчас продолжают эвакуировать, а количество погибших — по меньшей мере двое", - пишет Readovka.

Детский дом в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
10:13
Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской областиВ городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента
 
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