Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах
10:21 18.01.2023 (обновлено: 10:28 18.01.2023)
В сети появились первые кадры с места падения вертолета в Броварах Киевской области. Утром 18 января их опубликовал Телеграм-канал Readovka
На видео слышны крики в районе детского сада, рядом с которым рухнул вертолет, пламя охватило почти все строение, при этом в областной полиции сообщают, что на данный момент известно всего о нескольких пострадавших.
"По состоянию на 9:00 известно о пяти пострадавших, сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова", - говорится в публикации ведомства.
"Напомним, предварительно, из-за безалаберности пилотов упал именно украинский вертолет — там ранее работала авиация ВСУ. Детей из детского сада сейчас продолжают эвакуировать, а количество погибших — по меньшей мере двое", - пишет Readovka.
10:13Власти подтвердили падение вертолета на детский сад в Киевской областиВ городе Бровары Киевской области на детский сад упал вертолет, вспыхнул пожар, людей эвакуируют. Такое сообщение распространила 18 января представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, эту информацию подтвердили в Офисе президента