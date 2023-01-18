https://ukraina.ru/20230118/1042734540.html

Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах

Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах - 18.01.2023 Украина.ру

Первые кадры трагедии: названо предварительное число жертв от падения вертолета в Броварах

В сети появились первые кадры с места падения вертолета в Броварах Киевской области. Утром 18 января их опубликовал Телеграм-канал Readovka

2023-01-18T10:21

2023-01-18T10:21

2023-01-18T10:28

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На видео слышны крики в районе детского сада, рядом с которым рухнул вертолет, пламя охватило почти все строение, при этом в областной полиции сообщают, что на данный момент известно всего о нескольких пострадавших."По состоянию на 9:00 известно о пяти пострадавших, сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова", - говорится в публикации ведомства.

https://ukraina.ru/20230118/1042734340.html

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2023

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