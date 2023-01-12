https://ukraina.ru/20230112/1042576623.html

Алексей Леонков об изменениях в управлении СВО: Без слаженности в командовании нет слаженности в войсках

Алексей Леонков об изменениях в управлении СВО: Без слаженности в командовании нет слаженности в войсках - 12.01.2023 Украина.ру

Алексей Леонков об изменениях в управлении СВО: Без слаженности в командовании нет слаженности в войсках

Зимняя кампания будет ключевой. Зима лишила противника возможности прятаться в "зеленке". И на холодной почве горячая военная техника в тепловизоре выглядит отчетливо.

2023-01-12T14:19

2023-01-12T14:19

2023-01-12T14:19

интервью

россия

всу

нато

минобороны рф

польша

чвк "вагнер"

киев

соледар

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Минобороны постоянно публикует кадры, как технику противника поражают и днем, и ночью высокоточными боеприпасами. Мы уже видим масштабные изменения. И возвращение населенных пунктов, которые мы потеряли в ходе осеннего наступления ВСУ, обязательно состоится, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Петрович, глава Генштаба Валерий Герасимов стал командующим Объединенной группировкой СВО и, получается, что теперь отвечает вообще за все. Почему это решение не было принято в первые месяцы кампании? За счет чего он сейчас сможет спланировать сложные наступательные операции?- Руководство СВО несколько раз менялось. Вначале ей руководил созданный как обособленное подразделение оперштаб, потом появились командующие направлениями и, в конце концов, появился командующий СВО. Такого рода изменения наступали после того, как выяснялось, что эффективно руководить всеми событиями в зоне боевых действий и вокруг нее было невозможно при сохранении прежней инфраструктуры руководства. Так что очередное изменение произошло естественным путем.Но нужно понимать, что и оперштаб, и командующие направлениями (Центр, Восток, Юг, Запад), и командующий СВО все равно подчинялись Генштабу. Сейчас все меняется и масштабы боевых задач будут гораздо больше. Более того, количество вооруженной группировки и численность личного состава, который туда пребывает, увеличилось в несколько раз. Мы понимаем, что невозможно обеспечить боевую слаженность без слаженности в управлении.Очень много говорилось о том, что нам нужно более короткое плечо по доведению команд. Приведу простой пример. Командующий СВО и командующие военными округами как бы находились на одном уровне. Авиация, в том числе стратегическая, которая наносила удары в ходе кампании, не была постоянным участником СВО. Ее нужно было привлекать. Грубо говоря, пока подали заявку и определили цели, цели уже убежали. Теперь все это пойдет в едином ключе. Потому что начальник Генштаба получает всю информацию и уже он будет принимать решения не только в рамках СВО, но и в рамках общей обороноспособности нашей страны.Опять же, возьмем простейший вопрос. Нам нужно усилить группировку ПВО на линии боевого соприкосновения. Либо мы получаем новый ЗРК от нашей оборонной промышленности (но на это нужно время), либо взять готовую систему из какого-нибудь военного округа. Конечно, второй вариант быстрее, потому что средства ПВО нужны уже сейчас. Если враг дважды пытался атаковать аэродром Энгельс, значит, у нас есть брешь и нужно ее закрыть. Но если мы забираем ЗРК из какого-то военного округа, мы где-то ослабим нашу противовоздушную оборону. И надо сделать так, чтобы она совсем не ослабла, чтобы наши противники из-за океана не проникли в наше воздушное пространство и не провели разведывательный полет.Так что все эти задачи должны решаться комплексно и сбалансированно. Если мы где-то что-то ослабим, мы должны быть уверены, что на его место придут новые комплексы. Мы должны решать задачи СВО и обороноспособности страны одновременно.При этом существует вопрос логистики. У нас есть плановый гособоронзаказ, направленный на обеспечение общей обороноспособности страны. Но в него также включены те потребности, которые необходимы для проведения СВО. Надо понять, что нам выпускать в первую очередь, а что может подождать. Все эти вопросы решает Генштаб. И для более эффективного решения этого вопроса у Герасимова теперь есть три заместителя, которые тоже будут решать свой круг задач. Все это должно положительно сказаться на ходе СВО. Я уже говорил, что мы расширяем масштаб СВО. Я ни на что не намекаю, но речь идет о том, что в 2023 году мы будем проводить масштабные операции.- Будут ли "вагнеровцы" окончательно интегрированы в структуру Минобороны? Могут ли Пригожину предложить какой-то крупный пост в руководстве вооруженных сил?- Этот вопрос не в моей компетенции. Вообще у нас есть закон, что добровольческие отряды приравняли к участникам боевых действий. Термин "частная военная компания" у нас в законодательстве отсутствует. И если "вагнеровцев" приравняют к добровольцам, то они интегрируются в структуру армии и Рогвардии. Этот процесс идет.Когда они не состояли в армейских структурах, то у нас наблюдался дисбаланс в снабжении этих подразделений. Армейские части получали БК в полном объеме, а добровольцы и другие обособленные подразделения получали их в другом порядке. Это было неправильно. У нас сейчас объединенная группировка войск. Все они подчиняются Минобороны. И все эта группировка должна снабжаться одинаково. Потому что они должны вести боевые действия непрерывно.Так что если ЧВК станет добровольческой организацией (а она по сути именно такая), то интеграция такого рода возможно. Но это решать не нам.- Переходим к ситуации на фронтах. Соледар наш. Как теперь будет решаться вопрос с Артемовском и Северском?- Мы в свое время почти взяли Северск. Но он находится в низине, а на господствующих высотах были украинские войска. Мы тогда не стали заходить в город, чтобы избежать ненужных жертв. Но после того, как взяли Соледар (там, правда, еще идет зачистка, нужно проверить туннели соляных шахт, чтобы не было сюрпризов), мы можем выйти на эти высоты с юга. Если украинская группировка будет сидеть в Северске, то мы их закроем с высот и с восточного направления. Мы устроим им северский котел.Поэтому Залужный уже просит одобрить отвод войск, но Зеленский с этим не согласен. Так же, как он был не согласен с уходом из Соледара. Там же было большое количество жертв. Там оставалась тысяча бойцов ВСУ и половина из них полегла. Это большие потери. Если бы Зеленский одобрил отвод, они бы потеряли меньше.Если мы говорим про артемовскую группировку, то Соледар позволяет охватить ее с севера. И от Соледара есть прямой выход на Краматорск и Славянск. Так что Соледар стал нашим важным достижением, потому что мы прорвали вторую линию обороны, которая формировалась в течение восьми лет. Она треснула. И мы сможем не только заходить в тыл к группировкам и охватывать их в оперативное окружение. Мы также лишили украинскую группировку значительной части снабжения. Потому что в соляных шахтах Соледара много чего находилось. Они были неуязвимы для прямого удара.Таким образом, Соледар лишил Украину не только соли, но и группировки и складов с боеприпасами, киевский режим уже оговорился. Это успех совместных действий нашей армии. Не только ЧВК "Вагнер", но и других подразделений, которые участвовали в боях за этот населенный пункт.- Что сейчас происходит на линии от Авдеевки до Угледара? Это вещь в себе? Или мы не сможем двигаться на Славянск и Краматорск, пока с ними не разберемся?- Там тоже идут активные боевые действия. Они носят локальный характер, но там есть наше продвижение. И успех в Соледаре повлияет на то, что цепочка укрепрайонов была взаимосвязана. И многие эксперты говорят об эффекте домино, что если ты выбьешь один укрепрайон, то и остальные начнут сыпаться один за другим. Все зависит от опыта, от грамотности, от разведки и от боевой слаженности между частями и подразделениями, которая с момента начала СВО у нас только растет. И каждая операция будет проходить более профессионально с минимальным количеством потерь.- Насколько потеря Изюма помешает нашему продвижению на Славянск?- Все эти населенные пункты играют свою роль. Понятно, что мы должны освободить этот город. И эта задача будет выполнена. Было четко обозначено, что на второй стадии СВО мы должны освободить Донбасс. Но это не значит, что на этом все закончится. Просто мы в ходе зимней кампании решим эти задачи.Вообще зимний период будет ключевым. Он лишил противника возможности прятаться в "зеленке". И на холодной почве горячая военная техника в тепловизоре выглядит отчетливо. Мы сможем на нее наводится. Минобороны постоянно публикует кадры, как технику противника поражают и днем, и ночью высокоточными боеприпасами. Работают барражирующие боеприпасы, работает артиллерия, работают станции контрбатарейной борьбы, которых стало больше.Мы уже видим масштабные изменения. И возвращение населенных пунктов, которые мы потеряли в ходе осеннего наступления ВСУ, обязательно состоится.- К слову о расширении задач. Появляются сотни репортажей о том, как Киев и область готовят к эшелонированной обороне. Так ли наш поход на украинскую столицу в феврале-марте был бесполезен? Сможем ли мы сейчас учесть все ошибки, если снова предпримем эту операцию?- Наш заход с севера в Черниговскую, Сумскую и Киевскую область позволил оттянуть туда часть украинских войск и обеспечить успех на юге. Мы благодаря этому быстро заняли Херсон, Мелитополь и Бердянск.Понятно, что мы выучили уроки 11 месяцев СВО. Волноваха, Мариуполь, Рубежное – все эти населенные пункты превращали в укрепрайоны и нам приходилось их брать с боем. Именно поэтому в конце года говорилось о том, что будут созданы новые штурмовые подразделения. Как раз специфика городского боя отличается от других видов общевойскового боя. Это всегда сложный бой. Там есть масса нюансов, включая воздушную разведку. И подразделения, которые будут освобождать населенные пункты, обеспечат всем необходимым. Просто для этого нужно время.И когда мы подойдем к Киеву, мы подойдем туда более подготовленными, чем это было в начале СВО.- Какова сейчас общая численность украинских войск, если предположить, что они действительно потеряли убитыми 100 тысяч человек?- Есть еще цифры американских военных специалистов. Помимо 100 тысяч, о которых говорила Урсула фон дер Ляйен, называется цифра в 300 тысяч пропавших без вести. Это те самые мобилизованные, которые попали на линию боевого соприкосновения, минуя воинский учет. Конечно же, эти данные будут уточняться. Но, на мой взгляд, общее число потерь украинских войск убитыми и ранеными приближается к 500-600 тысяч человек.Залужный в прошлом году говорил, что у него есть порядка 190 тысяч боеспособных штыков. Но он имел в виду всю тероборону и всех сотрудников западных ЧВК, которые воюют на стороне украинской армии. Эта цифра интересная. Раньше говорили, что весь мобилизационный резерв Украины составляет порядка 900 тысяч человек. И, получается, что этот резерв Киев уже практически реализовал.Сейчас они в основном посылают на линию боевого соприкосновения мобилизованных без опыта и навыков. Их задача одна – максимально сдерживать наступление российской армии до тех пор, пока на натовских полигонах будут сформированы три армейских корпуса в 75 тысяч человек, которые полностью будут экипированы и вооружены техникой из стран НАТО.- Сейчас идет дискуссия о том, передадут ли Украине натовские танки. Сколько всего машин им могут передать, и кто ими будет управлять?- Вопрос с танками решится не мытьем, так катаньем. Пока они получат легкобронированную технику. В частности, боевые машины пехоты Bradley M2 и Marder. "Страйкеры" могут получить с пушками в 105 мм. Французские колесные танки. Но их им поставят ближе к лету. Германию и другие страны заставят избавиться от вооружений европейского ВПК взамен того, что им поставят вооружения из американского ВПК. Это глобальная задача, которую решают США.До этого они полностью избавили страны НАТО от советского наследия. Все это наследие было утилизировано нами на Украине вместе с экипажами и боевыми расчетами. И эта бронетехника, которая придет Киеву из стран НАТО, будет обеспечена экипажами из стран НАТО. Потому что они пытались нарисовать иллюзию, что за три недели подготовили специалистов для гаубиц M-777, польских самоходок "Краб" или "Хаймарсов". Это же невозможно.- Есть прогноз, что Польша может направить под чужим флагом 30–40 тысяч военнослужащих, если для Украины будет совсем все плохо. Что такое "плохо" для Украины?- Польша уже воюет на Украине. Она изображает своих военнослужащих наемниками и сотрудниками ЧВК. В Польше уже принимают закон, чтобы их легализовать, дабы семьям погибших компенсировали потерю кормильца и выплачивали дополнительные деньги раненым. Иначе поляки поднимут собственное правительство на вилы.Поэтому эти прокси-силы численностью от 10 до 40 тысяч человек пойдут по этому сценарию. Понятно, что Польша хотела бы под своими флагами пройти все контрольно-пропускные пункты. Но им этого не дают, потому что НАТО станет участником войны с Россией со всеми вытекающими последствиями.Так что да, Польша организует скрытую интервенцию, когда ее военнослужащие будут воевать под украинским флагом в интербригадах, выступая как советники, как сотрудники ЧВК, как гуманитарщики и как просто наемники.- Какова их эффективность по сравнению с ВСУ?- Украинской армии очень нужны военные специалисты среднего звена, которые в том числе управляют военной техникой. Потому что Киев своих специалистов в большинстве случаев лишился. Если раньше у них была подготовленная сухопутная армия в 200 тысяч человек, то сейчас этого нет. И это количество уже возмещается прокси-силами со всего мира.Им нужны специалисты, которые умеют грамотно управлять военной техникой и стрелять из различных систем высокоточного оружия. НАТО может поставить технику ВСУ, но быстро подготовить украинских специалистов Альянс не может. Поэтому он нанимает специально подготовленных людей и платит им по 2000 долларов в день.Эти военспецы смотрят западную и украинскую пропаганду. Они думают, что война с Россией – это легкая прогулка. Но когда они попадают в зону СВО, то льют горькие слезы и думают о том, как бы им поскорее оттуда эвакуироваться всеми правдами и неправдами.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20230111/1042553040.html

https://ukraina.ru/20230111/1042503398.html

https://ukraina.ru/20230110/1042469603.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, нато, минобороны рф, польша, чвк "вагнер", киев, соледар