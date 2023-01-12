Врач Борис Першин: Я хочу помочь Донецку выстоять, а его жителям – выжить - 12.01.2023 Украина.ру
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Врач Борис Першин: Я хочу помочь Донецку выстоять, а его жителям – выжить
Врач Борис Першин: Я хочу помочь Донецку выстоять, а его жителям – выжить - 12.01.2023 Украина.ру
Врач Борис Першин: Я хочу помочь Донецку выстоять, а его жителям – выжить
Врач офтальмолог-хирург из Москвы Борис Першин несколько раз выезжал в зону СВО, делал операции на глаза российским военным в качестве благотворительной помощи.
2023-01-12T12:05
2023-01-12T13:07
донецк
врач
благотворительность
добровольцы
интервью
сво
лнр
украина
россия
раненые
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"Когда я первый раз приехал в Донецк, то понял, что это самое сердце души России. Я хочу помочь городу и жителям выстоять", – говорит он.О том, что специалист увидел в зоне СВО и что думает о ситуации на Донбассе и Украине, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Борис Сергеевич, вы несколько раз выезжали в зону СВО, делали в качестве благотворительной помощи операции на глаза нашим воинам. Почему вы решились на это?— Меня сподвигло любопытство. Из буквально каждого утюга льётся информация о том, что происходит сейчас в зоне боевых действий России и Украины.Соответственно, каждый, кто эту информацию транслирует, преследует какие-то свои цели. Я хотел поехать и своими глазами всё увидеть.Когда я первый раз приехал в Донецк, то понял, что это самое сердце души России. Я сделал этот вывод, увидев какие тут люди - очень сильные и очень добрые одновременно.Здесь вообще не может быть сомнений: Россия это или Украина. Это самый лучший наш российский город.Я хочу помочь этим людям и их городу выстоять, и для этого езжу туда – оперирую людей.— Сколько операций Вы провели солдатам?— Сложно сказать, сколько операций именно солдатам я сделал. Я оперирую всех: и военных, и гражданское население – в основном детей.— Кто из местного населения ДНР, ЛНР обращался к Вам и с какими травмами?— В Луганске пока не был, поеду в следующий раз. А в Донецке обращаются, как я уже сказал, не только военные, но и обычные граждане, особенно коммунальщики, которые чаще других страдают минно-взрывными травмами.Там очень много украинских кассетных боеприпасов, "Лепестков" [противопехотные фугасные мины советского периода], которыми забрасывают город.Люди на этом подрываются. Самая опасная профессия – коммунальщики, как я сказал.При этом я занимаюсь и обычными бытовыми травматологическими повреждениями. Например, у меня был пациент – мальчик, который хлопнул себе резинкой по глазу, и у него хрусталик сместился.[Хрусталик — это один из самых важных элементов нашей зрительной системы. Он располагается внутри глазного яблока, прямо за зрачком.]Ничто человеческое не чуждо даже во фронтовом городе Донецке.— Были ли Вы в зоне боевых действий?— Я в зоне боевых действий не был. Я приезжаю в Донецк и добираюсь до больницы. На фронт, где непосредственно находятся позиции наших военных я не езжу – смысла не вижу, я не умею воевать или оказывать неотложную помощь раненным.— Что думаете о нынешней ситуации на Украине?— По поводу нынешней ситуации на Украине – это все досадно очень.Раньше я занимался спортом, и мне посчастливилось попасть в сборную России по историческому средневековому бою.В 2010-2011 годах мы ездили на "Битву наций" – международный чемпионат мира по историческому средневековому бою. Первый турнир состоялся в 2010 году в Хотинской крепости на Западной Украине.Тогда я узнал, что есть люди [украинцы], которые ненавидят меня ни за что. Они агрессивно болели не за свою сборную, а именно против нашей, российской.Это поведение выглядело абсолютно естественно. Сейчас я понимаю, что это была ненависть к России, как идея, а тогда просто удивлялся, что они нас раньше не видели, а ненавидят. Не думал, что такое бывает вообще.Спортсмены украинской сборной к нам подходили, извинялись за поведение своих болельщиков, говорили, что сами удивлены, что такие люди есть.Именно тогда я познакомился с большинством членов из сборной Украины.С одним из украинских коллег по цеху я продолжил общаться. Позже в 2014 году, когда случился Майдан, а у него в это время родился ребенок, я предложил ему переехать в Россию и пожить у меня.Он мне на это сказал: знаешь, когда родной дом ломается, я предпочитаю не уезжать в чужой, а чинить свой. Он переучился на военного и участвует в войне против Донецка с 2014 года. Это очень досадно.Но я надеюсь, что ситуация [на Украине] разрешится, и мы все вместе будем после этого жить. Как это случится, я сейчас вообще не представляю, но надеюсь, что всё в итоге будет хорошо.Я уверен, что если мы выиграем СВО, мирная жизнь будет и в России, и в Украине. Если нет – мира не видать никому. Надо, чтобы Россия победила. Вот я и помогаю.— Расскажите, какие самые сложные операции на глаза Вам пришлось проводить в зоне СВО?— Все операции, которые я делал не очень сложные, потому что там сейчас нет современного технологического оборудования. Донецк, к сожалению, на данный момент от Москвы отстаёт лет на 20 по медоборудованию.Если говорить о самой серьезной манипуляции, то я подшивал искусственный хрусталик одному солдату ДНР, который повредил глаз в результате минно-взрывного поражения.Объясню. У человека свой хрусталик располагается на связках. Когда ставят искусственный, его помещают в специальную сумку, а связки сохраняются. У моего пациента эти связки были оторваны.[Сумка или капсула хрусталика – это тончайший эластичный мешочек, куда при операции, например, в случае катаракты, вставляется искусственный хрусталик.]Мы, кстати сейчас проводим сбор для покупки аппарата, который позволит оперировать на хрусталике и на заднем отрезке глаза.— Помимо Вас много российских врачей делает благотворительные операции военным, пострадавшим в СВО?— Я знаю в Москве многих врачей, которые делают на благотворительных началах операции жителям ДНР и солдатам, принимающим участие в СВО. Другие московские медики ездят в Луганск и лечат людей там.Есть доктор, который был достаточно востребованным хирургом в Москве, а сейчас с самого начала СВО "бегает" с батальонам "Пятнашка", помогает им.Возвращаясь к нехватке медоборудования Донецку, вместе с благотворительным фондом ИСБ мы сейчас проводим сбор средств для того, чтобы его купить.Тогда можно будет проводить сложные операции на хрусталике и сетчатке глаза. Это совершенно другой хирургический уровень, который пока в ДНР не доступен, к сожалению.Я знаю, что есть очень много москвичей, которые приезжают в Донецк и помогают чем могут. Это простые люди, которые не хотят оставаться в стороне.Я называю это "Московской диаспорой". Я думаю, что есть и другие врачи, приезжающие в Донецк, с которыми я пока не знаком.
https://ukraina.ru/20230112/1042543564.html
https://ukraina.ru/20230111/1042518830.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, врач, благотворительность, добровольцы, интервью, сво, лнр, украина, россия, раненые
Донецк, врач, благотворительность, добровольцы, Интервью, СВО, ЛНР, Украина, Россия, раненые

Врач Борис Першин: Я хочу помочь Донецку выстоять, а его жителям – выжить

12:05 12.01.2023 (обновлено: 13:07 12.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Доктор Борис ПершинБорис Першин интервью
Борис Першин интервью - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Доктор Борис Першин
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Анна Черкасова
Корреспондент
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Врач офтальмолог-хирург из Москвы Борис Першин несколько раз выезжал в зону СВО, делал операции на глаза российским военным в качестве благотворительной помощи.
"Когда я первый раз приехал в Донецк, то понял, что это самое сердце души России. Я хочу помочь городу и жителям выстоять", – говорит он.
О том, что специалист увидел в зоне СВО и что думает о ситуации на Донбассе и Украине, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Борис Сергеевич, вы несколько раз выезжали в зону СВО, делали в качестве благотворительной помощи операции на глаза нашим воинам. Почему вы решились на это?
— Меня сподвигло любопытство. Из буквально каждого утюга льётся информация о том, что происходит сейчас в зоне боевых действий России и Украины.
Соответственно, каждый, кто эту информацию транслирует, преследует какие-то свои цели. Я хотел поехать и своими глазами всё увидеть.
Когда я первый раз приехал в Донецк, то понял, что это самое сердце души России. Я сделал этот вывод, увидев какие тут люди - очень сильные и очень добрые одновременно.
Здесь вообще не может быть сомнений: Россия это или Украина. Это самый лучший наш российский город.
Я хочу помочь этим людям и их городу выстоять, и для этого езжу туда – оперирую людей.
— Сколько операций Вы провели солдатам?
— Сложно сказать, сколько операций именно солдатам я сделал. Я оперирую всех: и военных, и гражданское население – в основном детей.
— Кто из местного населения ДНР, ЛНР обращался к Вам и с какими травмами?
— В Луганске пока не был, поеду в следующий раз. А в Донецке обращаются, как я уже сказал, не только военные, но и обычные граждане, особенно коммунальщики, которые чаще других страдают минно-взрывными травмами.
Там очень много украинских кассетных боеприпасов, "Лепестков" [противопехотные фугасные мины советского периода], которыми забрасывают город.
Люди на этом подрываются. Самая опасная профессия – коммунальщики, как я сказал.
При этом я занимаюсь и обычными бытовыми травматологическими повреждениями. Например, у меня был пациент – мальчик, который хлопнул себе резинкой по глазу, и у него хрусталик сместился.
[Хрусталик — это один из самых важных элементов нашей зрительной системы. Он располагается внутри глазного яблока, прямо за зрачком.]
Ничто человеческое не чуждо даже во фронтовом городе Донецке.
— Были ли Вы в зоне боевых действий?
— Я в зоне боевых действий не был. Я приезжаю в Донецк и добираюсь до больницы. На фронт, где непосредственно находятся позиции наших военных я не езжу – смысла не вижу, я не умею воевать или оказывать неотложную помощь раненным.
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— Что думаете о нынешней ситуации на Украине?
— По поводу нынешней ситуации на Украине – это все досадно очень.
Раньше я занимался спортом, и мне посчастливилось попасть в сборную России по историческому средневековому бою.
В 2010-2011 годах мы ездили на "Битву наций" – международный чемпионат мира по историческому средневековому бою. Первый турнир состоялся в 2010 году в Хотинской крепости на Западной Украине.
Тогда я узнал, что есть люди [украинцы], которые ненавидят меня ни за что. Они агрессивно болели не за свою сборную, а именно против нашей, российской.
Это поведение выглядело абсолютно естественно. Сейчас я понимаю, что это была ненависть к России, как идея, а тогда просто удивлялся, что они нас раньше не видели, а ненавидят. Не думал, что такое бывает вообще.
Спортсмены украинской сборной к нам подходили, извинялись за поведение своих болельщиков, говорили, что сами удивлены, что такие люди есть.
Именно тогда я познакомился с большинством членов из сборной Украины.
С одним из украинских коллег по цеху я продолжил общаться. Позже в 2014 году, когда случился Майдан, а у него в это время родился ребенок, я предложил ему переехать в Россию и пожить у меня.
Он мне на это сказал: знаешь, когда родной дом ломается, я предпочитаю не уезжать в чужой, а чинить свой. Он переучился на военного и участвует в войне против Донецка с 2014 года. Это очень досадно.
Но я надеюсь, что ситуация [на Украине] разрешится, и мы все вместе будем после этого жить. Как это случится, я сейчас вообще не представляю, но надеюсь, что всё в итоге будет хорошо.
Я уверен, что если мы выиграем СВО, мирная жизнь будет и в России, и в Украине. Если нет – мира не видать никому. Надо, чтобы Россия победила. Вот я и помогаю.
— Расскажите, какие самые сложные операции на глаза Вам пришлось проводить в зоне СВО?
— Все операции, которые я делал не очень сложные, потому что там сейчас нет современного технологического оборудования. Донецк, к сожалению, на данный момент от Москвы отстаёт лет на 20 по медоборудованию.
Если говорить о самой серьезной манипуляции, то я подшивал искусственный хрусталик одному солдату ДНР, который повредил глаз в результате минно-взрывного поражения.
Объясню. У человека свой хрусталик располагается на связках. Когда ставят искусственный, его помещают в специальную сумку, а связки сохраняются. У моего пациента эти связки были оторваны.
[Сумка или капсула хрусталика – это тончайший эластичный мешочек, куда при операции, например, в случае катаракты, вставляется искусственный хрусталик.]
Мы, кстати сейчас проводим сбор для покупки аппарата, который позволит оперировать на хрусталике и на заднем отрезке глаза.
— Помимо Вас много российских врачей делает благотворительные операции военным, пострадавшим в СВО?
— Я знаю в Москве многих врачей, которые делают на благотворительных началах операции жителям ДНР и солдатам, принимающим участие в СВО. Другие московские медики ездят в Луганск и лечат людей там.
Есть доктор, который был достаточно востребованным хирургом в Москве, а сейчас с самого начала СВО "бегает" с батальонам "Пятнашка", помогает им.
Возвращаясь к нехватке медоборудования Донецку, вместе с благотворительным фондом ИСБ мы сейчас проводим сбор средств для того, чтобы его купить.
Тогда можно будет проводить сложные операции на хрусталике и сетчатке глаза. Это совершенно другой хирургический уровень, который пока в ДНР не доступен, к сожалению.
Я знаю, что есть очень много москвичей, которые приезжают в Донецк и помогают чем могут. Это простые люди, которые не хотят оставаться в стороне.
Я называю это "Московской диаспорой". Я думаю, что есть и другие врачи, приезжающие в Донецк, с которыми я пока не знаком.
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