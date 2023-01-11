"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042537681.html
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска - 11.01.2023 Украина.ру
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Командующий украинскими войсками в Артемовске сообщил о больших потерях ВСУ в городе, написала газета The Wall Street Journal, не называя имя офицера
2023-01-11T15:14
2023-01-11T15:55
новости
украина
потери всу
всу
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042501880_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_003816f67d89d94db5176ccf05c11f48.jpg
По его оценке, российские Вооружённые Силы теряют в ходе боев меньше солдат, чем ВСУ.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами "простая арифметика". "Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше", — сказал он.The Wall Street Journal пишет, что западные и украинские чиновники, военные и аналитики все больше беспокоятся, что Киев позволит втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями"."Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье американского издания.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0a/1042501880_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd235ca1a1a86e5e457edb38f8f4f6f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, потери всу, всу, артемовск
Новости, Украина, потери ВСУ, ВСУ, Артемовск

"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска

15:14 11.01.2023 (обновлено: 15:55 11.01.2023)
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Libkos
Читать в
Командующий украинскими войсками в Артемовске сообщил о больших потерях ВСУ в городе, написала газета The Wall Street Journal, не называя имя офицера

"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", - заявил украинский военный.

По его оценке, российские Вооружённые Силы теряют в ходе боев меньше солдат, чем ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами "простая арифметика".
"Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше", — сказал он.
The Wall Street Journal пишет, что западные и украинские чиновники, военные и аналитики все больше беспокоятся, что Киев позволит втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями".
"Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье американского издания.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Работа ЗРК Бук-МЗ в ходе спецоперации по защите Донбасса
06:26Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Средства противовоздушной обороны России и УкраиныКак показал ход ведения боевых действий на Украине, успешное выполнение целей и задач невозможно без глубокоэшелонированной войсковой противовоздушной обороны
 
НовостиУкраинапотери ВСУВСУАртемовск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
15:57Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
15:44Предсказания противника не сбылись: Путин рассказал, как дальше будет развиваться Россия
15:29Путин потребовал от правительства незамедлительно решить насущные проблемы жителей новых регионов
15:21Путин: Россия продолжит повышать обороноспособность без ущерба для экономики и социальной сферы
15:16"Выполняем поставленные задачи на 5": что сейчас творится в Соледаре. Видео
15:16The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара
15:14"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Лента новостейМолния