https://ukraina.ru/20230111/1042537681.html
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска - 11.01.2023 Украина.ру
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
Командующий украинскими войсками в Артемовске сообщил о больших потерях ВСУ в городе, написала газета The Wall Street Journal, не называя имя офицера
2023-01-11T15:14
2023-01-11T15:14
2023-01-11T15:55
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По его оценке, российские Вооружённые Силы теряют в ходе боев меньше солдат, чем ВСУ.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами "простая арифметика". "Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше", — сказал он.The Wall Street Journal пишет, что западные и украинские чиновники, военные и аналитики все больше беспокоятся, что Киев позволит втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями"."Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье американского издания.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, потери всу, всу, артемовск
"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска
15:14 11.01.2023 (обновлено: 15:55 11.01.2023)
Командующий украинскими войсками в Артемовске сообщил о больших потерях ВСУ в городе, написала газета The Wall Street Journal, не называя имя офицера
"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", - заявил украинский военный.
По его оценке, российские Вооружённые Силы теряют в ходе боев меньше солдат, чем ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров
рассказал, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами "простая арифметика".
"Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше", — сказал он.
The Wall Street Journal пишет, что западные и украинские чиновники, военные и аналитики все больше беспокоятся, что Киев позволит втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями".
"Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье американского издания.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.