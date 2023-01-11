https://ukraina.ru/20230111/1042537681.html

"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска

"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска - 11.01.2023 Украина.ру

"Мы можем закончиться": ВСУ признали, что несут большие потери у Артемовска

Командующий украинскими войсками в Артемовске сообщил о больших потерях ВСУ в городе, написала газета The Wall Street Journal, не называя имя офицера

2023-01-11T15:14

2023-01-11T15:14

2023-01-11T15:55

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По его оценке, российские Вооружённые Силы теряют в ходе боев меньше солдат, чем ВСУ.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ несут большие потери и восполняют их необученными новобранцами, и объяснил это словами "простая арифметика". "Потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше", — сказал он.The Wall Street Journal пишет, что западные и украинские чиновники, военные и аналитики все больше беспокоятся, что Киев позволит втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями"."Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье американского издания.Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html

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новости, украина, потери всу, всу, артемовск