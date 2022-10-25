https://ukraina.ru/20221025/1040118236.html

Штайнмайер и ирисы (крысы). Зачем президенту Германии украинские железнодорожники в купе подложили цветы

Штайнмайер и ирисы (крысы). Зачем президенту Германии украинские железнодорожники в купе подложили цветы - 25.10.2022 Украина.ру

Штайнмайер и ирисы (крысы). Зачем президенту Германии украинские железнодорожники в купе подложили цветы

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T15:50

2022-10-25T15:50

2022-10-25T15:50

украина

россия

спецоперация

переговоры

дипломатия

штайнмайер

формула штайнмайера

мнения

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Новая талантливая выходка ЦИПСО – федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в купе направлявшегося в Киев поезда ждал букет ирисов. Пресс-служба "Укразализници" объяснила: "концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь". Сообщение это сразу же было растиражировано в СМИ.Понятно, что украинские бойцы пропагандистского фронта имели в виду немецкие ЗРК IRIS-T, четыре штуки которых уже поставлены на Украину и даже вроде бы что-то сбили.Название цветка ирис произносится по-украински и по-немецки одинаково, а написание названия цветка соответствует аббревиатуре, которой зашифровано название ракетного комплекса (Infra Red Imaging System – инфракрасная система визуализации, в смысле – инфракрасная головка самонаведения). Так что украинской аудитории намёк был более чем понятен – "Укрзализныця" благодарит немцев за помощь и намекает на то, что помощи должно быть больше: ирисов в букете больше четырёх штук, впрочем, сколько их – на фото не видно, но думается число нечётное, а то бы совсем неудобно получилось…А вот с точки зрения внешнеполитической намёк не столь однозначный, если не сказать – в духе экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.Во-первых, Германия вообще не очень охотно поставляет вооружение Украине. Достаточно вспомнить истории о возмещении восточноевропейским странам техники, отправляемой на Украину и многократным заявлениям Олафа Шольца о том, что Германия не будет поставлять оружие если это поставит под вопрос выполнение обязательств в рамках НАТО. Собственно, это дублирование позиции Джозефа Байдена, что само по себе возмутительно – дозволенное Зевсу ни при каких обстоятельствах не может быть дозволено быку. Зная эту предысторию намёк выглядит уже не так безобидно.Во-вторых, Франк-Вальтер Штайнмайер – автор той самой формулы выполнения Минских соглашений, применения которой так успешно избегала Украина.Само по себе начало СВО и необходимость поставок вооружения против воли руководство Германии – оценка миротворческой деятельности бывшего федерального министра иностранных дел. Не очень высокая, прямо скажем. Примерно на двойку. Утешительный букет двоечнику?Кстати, три года назад оппозиционер Пётр Порошенко, согласившийся в свою бытность президентом на формулу, назвал её согласование добровольным отказом Украины от "дорожной карты имплементации Минских соглашений, которая была поддержана нашими западными партнёрами", а саму её – "чисто российским сценарием".Букет цветов к купе дипломатического вагона – как бы признание того, что благодаря поставкам IRIS-T Штайнмайер, как говорили в сталинские времена, "морально разоружился перед нацией" и "заслужил прощение". Намёк на то, что по выходе из поезда Штайнмайеру надо кланяться в ножки Зеленскому и благодарить киевские власти за то, что они позволили себе закрыть глаза на "позорный факт биографии" высокого европейского гостя.В-третьих, возможно Штайнмайер этого и не знает, но один из символов Франции, fleur de lis – "бурбонская лилия", представляет собой лилию не садовую, а водяную, т.е. … – ирис!Лет сто назад преподнести немецкому политику французский цветок тянуло бы на утончённое (или даже не очень утончённое) дипломатическое оскорбление. А сейчас ничего так – нормально. Опять же – намёк на Эммануэля Макрона, который ведёт себя как послушный мальчик – для отправки на Украину забирает технику прямо из строевых частей, потому что Вашингтон сказал "надо".В общем, картину по мотивам этой сценки надо было бы назвать не "Штайнмайер и ирисы", а "Штайнмайер и крысы".

https://ukraina.ru/20221025/1040104805.html

https://ukraina.ru/20220414/1033764099.html

https://ukraina.ru/20220414/1033765629.html

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украина, россия, спецоперация, переговоры, дипломатия, штайнмайер, формула штайнмайера, мнения