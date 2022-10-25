https://ukraina.ru/20221025/1040066420.html

"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли

"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли - 25.10.2022 Украина.ру

"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли

Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс

2022-10-25T04:00

2022-10-25T04:00

2022-10-25T04:00

трасс (лиз трасс)

армен гаспарян

эксперт

новости

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"Очевидно совершенно, что вместо Лизуськи можно было выбрать премьер-министром банку консервированной фасоли – результат был бы примерно такой же. Есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон. Лиз Трасс – это похороны. Все, к чему она прикоснулась, абсолютно все - обернулось закономерным крахом", - сыронизировал эксперт.По его словам "потомственный двоечник" четвероклассник лучше написал бы программу экономического развития Великобритании, чем Трасс.На прошлой неделе Трасс заявила об уходе в отставку со своего поста. Она пробыла в должности всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

трасс (лиз трасс), армен гаспарян, эксперт, новости