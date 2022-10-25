https://ukraina.ru/20221025/1040066420.html
"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли
"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли - 25.10.2022 Украина.ру
"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс
2022-10-25T04:00
2022-10-25T04:00
2022-10-25T04:00
трасс (лиз трасс)
армен гаспарян
эксперт
новости
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"Очевидно совершенно, что вместо Лизуськи можно было выбрать премьер-министром банку консервированной фасоли – результат был бы примерно такой же. Есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон. Лиз Трасс – это похороны. Все, к чему она прикоснулась, абсолютно все - обернулось закономерным крахом", - сыронизировал эксперт.По его словам "потомственный двоечник" четвероклассник лучше написал бы программу экономического развития Великобритании, чем Трасс.На прошлой неделе Трасс заявила об уходе в отставку со своего поста. Она пробыла в должности всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
трасс (лиз трасс), армен гаспарян, эксперт, новости
Трасс (Лиз Трасс), Армен Гаспарян, эксперт, Новости
"Это катастрофа": Гаспарян сравнил Трасс с банкой консервированной фасоли
Публицист, политолог и телеведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс
"Очевидно совершенно, что вместо Лизуськи можно было выбрать премьер-министром банку консервированной фасоли – результат был бы примерно такой же. Есть женщины, созданные для любви, есть женщины, созданные для похорон. Лиз Трасс
– это похороны. Все, к чему она прикоснулась, абсолютно все - обернулось закономерным крахом", - сыронизировал эксперт.
По его словам "потомственный двоечник" четвероклассник лучше написал бы программу экономического развития Великобритании, чем Трасс.
"Лиз Трасс – это катастрофа, не последняя для Великобритании", - заверил Гаспарян.
На прошлой неделе Трасс заявила об уходе в отставку со своего поста. Она пробыла в должности всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.