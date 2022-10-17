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Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях
Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях - 17.10.2022 Украина.ру
Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях
Российские военнослужащие сорвали атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Лисичанском (ДНР) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях. Об этом 17 октября сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков
2022-10-17T13:39
2022-10-17T13:39
2022-10-17T13:40
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"На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", - сказал Конашенков.По его словам, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 6 танков, 2 боевые бронированные машины и 4 пикапа.Он добавил, что также на Купянском направлении российская артиллерия и авиация поразила людей и военную технику 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области.Там было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, 4 боевых бронированных машины, 2 артиллерийских орудия, пикап и 2 автомобиля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, авиация, техника, украина, спецоперация
Новости, Минобороны РФ, авиация, техника, Украина, Спецоперация
Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях
13:39 17.10.2022 (обновлено: 13:40 17.10.2022)
Российские военнослужащие сорвали атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Лисичанском (ДНР) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях. Об этом 17 октября сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков
"На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", - сказал Конашенков.
По его словам, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 6 танков, 2 боевые бронированные машины и 4 пикапа.
"На николаево-криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и 8 автомобилей", - отметил Конашенков.
Он добавил, что также на Купянском направлении российская артиллерия и авиация поразила людей и военную технику 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области.
Там было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, 4 боевых бронированных машины, 2 артиллерийских орудия, пикап и 2 автомобиля.