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Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях

Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях - 17.10.2022 Украина.ру

Российские военные сорвали атаки ВСУ на нескольких направлениях

Российские военнослужащие сорвали атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Лисичанском (ДНР) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях. Об этом 17 октября сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков

2022-10-17T13:39

2022-10-17T13:39

2022-10-17T13:40

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"На лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", - сказал Конашенков.По его словам, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 6 танков, 2 боевые бронированные машины и 4 пикапа.Он добавил, что также на Купянском направлении российская артиллерия и авиация поразила людей и военную технику 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области.Там было уничтожено около 160 украинских военнослужащих, 4 боевых бронированных машины, 2 артиллерийских орудия, пикап и 2 автомобиля.

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2022

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новости, минобороны рф, авиация, техника, украина, спецоперация