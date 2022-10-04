"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине - 04.10.2022 Украина.ру
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"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине
"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине - 04.10.2022 Украина.ру
"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине
В организационном комитете конкурса красоты "Мисс Львов" приняли решение о лишении короны победительницы 2018 года Натальи Болюх. Об этом в своем Instagram* сообщила президент оргкомитета Валерия Никифорец 3 октября
2022-10-04T13:00
2022-10-04T13:00
новости
травля
львов
львовская область
красота
конкурс красоты
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По словам Никифорец, "Мисс Львов" - социальный проект и победительница "должна иметь" социальную позицию. Корону 2018 года передали первой вице-мисс Наталье Оверчук.Болюх не впервые попадает в скандал: уроженка Борислава (Львовская область) она уже несколько лет живет в Москве и еще в 2019 году сообщала о травле из-за своей поездки в Россию.В эфире "Первого канала" Болюх рассказала, что после поездки в Москву в украинском аэропорте к ней подходили радикально настроенные мужчины, хватали за руки, говорили о том, что ее необходимо депортировать в Россию.В 2022 году в сети появилась неподтвержденная информация о романе модели с российским певцом Григорием Лепсом.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, травля, львов, львовская область, красота, конкурс красоты
Новости, травля, Львов, Львовская область, красота, Конкурс красоты

"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине

13:00 04.10.2022
 
© telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua
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В организационном комитете конкурса красоты "Мисс Львов" приняли решение о лишении короны победительницы 2018 года Натальи Болюх. Об этом в своем Instagram* сообщила президент оргкомитета Валерия Никифорец 3 октября
Теперь бывшей мисс строго запретили упоминать про то, что когда-то она получила корону на сцене Львовского оперного театра.
По словам Никифорец, "Мисс Львов" - социальный проект и победительница "должна иметь" социальную позицию. Корону 2018 года передали первой вице-мисс Наталье Оверчук.
Болюх не впервые попадает в скандал: уроженка Борислава (Львовская область) она уже несколько лет живет в Москве и еще в 2019 году сообщала о травле из-за своей поездки в Россию.
В эфире "Первого канала" Болюх рассказала, что после поездки в Москву в украинском аэропорте к ней подходили радикально настроенные мужчины, хватали за руки, говорили о том, что ее необходимо депортировать в Россию.
В 2022 году в сети появилась неподтвержденная информация о романе модели с российским певцом Григорием Лепсом.
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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