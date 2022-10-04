https://ukraina.ru/20221004/1039361702.html

"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине

"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине - 04.10.2022 Украина.ру

"Мисс Львов" выбрала Москву, за это ей отомстили на родине

В организационном комитете конкурса красоты "Мисс Львов" приняли решение о лишении короны победительницы 2018 года Натальи Болюх. Об этом в своем Instagram* сообщила президент оргкомитета Валерия Никифорец 3 октября

2022-10-04T13:00

2022-10-04T13:00

2022-10-04T13:00

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травля

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красота

конкурс красоты

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По словам Никифорец, "Мисс Львов" - социальный проект и победительница "должна иметь" социальную позицию. Корону 2018 года передали первой вице-мисс Наталье Оверчук.Болюх не впервые попадает в скандал: уроженка Борислава (Львовская область) она уже несколько лет живет в Москве и еще в 2019 году сообщала о травле из-за своей поездки в Россию.В эфире "Первого канала" Болюх рассказала, что после поездки в Москву в украинском аэропорте к ней подходили радикально настроенные мужчины, хватали за руки, говорили о том, что ее необходимо депортировать в Россию.В 2022 году в сети появилась неподтвержденная информация о романе модели с российским певцом Григорием Лепсом.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html

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новости, травля, львов, львовская область, красота, конкурс красоты