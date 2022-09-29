В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных - 29.09.2022 Украина.ру
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В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных
В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных - 29.09.2022 Украина.ру
В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных
В пункте формирования в Новосибирской области начались инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири, сообщает в пресс-служба ЦВО
2022-09-29T07:23
2022-09-29T07:23
мобилизация
новости
сибирь
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В пресс службе отметили, что подготовкой мобилизованных руководят опытные военнослужащие, также в ближайшее время призванные граждане будут сдавать нормативы по стрельбе и метанию гранат.С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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мобилизация, новости, сибирь
мобилизация, Новости, Сибирь

В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных

07:23 29.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В пункте формирования в Новосибирской области начались инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири, сообщает в пресс-служба ЦВО

"С личным составом подразделений проходят инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство технических средств разведи, средств связи, минно-взрывное дело, военная топография и другие", - говорится в сообщении.

В пресс службе отметили, что подготовкой мобилизованных руководят опытные военнослужащие, также в ближайшее время призванные граждане будут сдавать нормативы по стрельбе и метанию гранат.
С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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