https://ukraina.ru/20220929/1039191749.html
В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных
В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных - 29.09.2022 Украина.ру
В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных
В пункте формирования в Новосибирской области начались инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири, сообщает в пресс-служба ЦВО
2022-09-29T07:23
2022-09-29T07:23
2022-09-29T07:23
мобилизация
новости
сибирь
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В пресс службе отметили, что подготовкой мобилизованных руководят опытные военнослужащие, также в ближайшее время призванные граждане будут сдавать нормативы по стрельбе и метанию гранат.С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, сибирь
мобилизация, Новости, Сибирь
В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных
В пункте формирования в Новосибирской области начались инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири, сообщает в пресс-служба ЦВО
"С личным составом подразделений проходят инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство технических средств разведи, средств связи, минно-взрывное дело, военная топография и другие", - говорится в сообщении.
В пресс службе отметили, что подготовкой мобилизованных руководят опытные военнослужащие, также в ближайшее время призванные граждане будут сдавать нормативы по стрельбе и метанию гранат.
С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.