https://ukraina.ru/20220929/1039191749.html

В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных

В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных - 29.09.2022 Украина.ру

В Сибири началась боевая подготовка мобилизованных

В пункте формирования в Новосибирской области начались инструкторско-методические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки с мобилизованными гражданами из нескольких регионов Сибири, сообщает в пресс-служба ЦВО

2022-09-29T07:23

2022-09-29T07:23

2022-09-29T07:23

мобилизация

новости

сибирь

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В пресс службе отметили, что подготовкой мобилизованных руководят опытные военнослужащие, также в ближайшее время призванные граждане будут сдавать нормативы по стрельбе и метанию гранат.С 21 сентября в России указом президента объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ukraina.ru/20220921/1038940287.html

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, сибирь