Политолог рассказал о "символических" союзниках России - 28.09.2022 Украина.ру
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Политолог рассказал о "символических" союзниках России
Политолог рассказал о "символических" союзниках России - 28.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о "символических" союзниках России
Многие страны, в частности, входящие в ОДКБ и ЕАЭС, показывают, что в реальности они являются очень "символическими" союзниками России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
2022-09-28T06:30
2022-09-28T06:30
богдан безпалько
новости
санкции
союзники
импорт
кнр (китай)
казахстан
турция
сербия
русофобия
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Он рассказал, что они оказались способны только на то, чтобы не вводить санкции против РФ в полном объёме, то есть, в том, которого от них требуют США.Кроме того, по его мнению, ситуация в тех странах, которые не ввели санкции против РФ, тоже ухудшается. В частности, он утверждает, что Турцию "заставили отказаться от платежной системы "Мир".Он напомнил также о том, что в Казахстане, через который осуществляются большие объёмы импорта в РФ в обход санкций, "процветает русофобия", а Сербия "демонстративно выступила с отказом от признания результатов референдумов".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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богдан безпалько, новости, санкции, союзники, импорт, кнр (китай), казахстан, турция, сербия, русофобия
Богдан Безпалько, Новости, санкции, союзники, импорт, КНР (Китай), Казахстан, Турция, Сербия, Русофобия

Политолог рассказал о "символических" союзниках России

06:30 28.09.2022
 
© Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько
© Владимир Трефилов
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Многие страны, в частности, входящие в ОДКБ и ЕАЭС, показывают, что в реальности они являются очень "символическими" союзниками России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
Он рассказал, что они оказались способны только на то, чтобы не вводить санкции против РФ в полном объёме, то есть, в том, которого от них требуют США.
Кроме того, по его мнению, ситуация в тех странах, которые не ввели санкции против РФ, тоже ухудшается. В частности, он утверждает, что Турцию "заставили отказаться от платежной системы "Мир".

Что касается Китая, ситуация там несколько похожа. Ряд крупных банков и структур отказались работать с нами, опасаясь санкций, но мелкие работают, осуществляя поставки

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько
Политолог
Он напомнил также о том, что в Казахстане, через который осуществляются большие объёмы импорта в РФ в обход санкций, "процветает русофобия", а Сербия "демонстративно выступила с отказом от признания результатов референдумов".
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:22
Друзья России. Китай готовится к противостоянию с США
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Богдан БезпалькоНовостисанкциисоюзникиимпортКНР (Китай)КазахстанТурцияСербияРусофобия
 
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