https://ukraina.ru/20220928/1039144205.html

Политолог рассказал о "символических" союзниках России

Политолог рассказал о "символических" союзниках России - 28.09.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о "символических" союзниках России

Многие страны, в частности, входящие в ОДКБ и ЕАЭС, показывают, что в реальности они являются очень "символическими" союзниками России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько

2022-09-28T06:30

2022-09-28T06:30

2022-09-28T06:30

богдан безпалько

новости

санкции

союзники

импорт

кнр (китай)

казахстан

турция

сербия

русофобия

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Он рассказал, что они оказались способны только на то, чтобы не вводить санкции против РФ в полном объёме, то есть, в том, которого от них требуют США.Кроме того, по его мнению, ситуация в тех странах, которые не ввели санкции против РФ, тоже ухудшается. В частности, он утверждает, что Турцию "заставили отказаться от платежной системы "Мир".Он напомнил также о том, что в Казахстане, через который осуществляются большие объёмы импорта в РФ в обход санкций, "процветает русофобия", а Сербия "демонстративно выступила с отказом от признания результатов референдумов".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html

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богдан безпалько, новости, санкции, союзники, импорт, кнр (китай), казахстан, турция, сербия, русофобия