https://ukraina.ru/20220928/1039144205.html
Политолог рассказал о "символических" союзниках России
Политолог рассказал о "символических" союзниках России - 28.09.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о "символических" союзниках России
Многие страны, в частности, входящие в ОДКБ и ЕАЭС, показывают, что в реальности они являются очень "символическими" союзниками России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
2022-09-28T06:30
2022-09-28T06:30
2022-09-28T06:30
богдан безпалько
новости
санкции
союзники
импорт
кнр (китай)
казахстан
турция
сербия
русофобия
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Он рассказал, что они оказались способны только на то, чтобы не вводить санкции против РФ в полном объёме, то есть, в том, которого от них требуют США.Кроме того, по его мнению, ситуация в тех странах, которые не ввели санкции против РФ, тоже ухудшается. В частности, он утверждает, что Турцию "заставили отказаться от платежной системы "Мир".Он напомнил также о том, что в Казахстане, через который осуществляются большие объёмы импорта в РФ в обход санкций, "процветает русофобия", а Сербия "демонстративно выступила с отказом от признания результатов референдумов".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038946461.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
богдан безпалько, новости, санкции, союзники, импорт, кнр (китай), казахстан, турция, сербия, русофобия
Богдан Безпалько, Новости, санкции, союзники, импорт, КНР (Китай), Казахстан, Турция, Сербия, Русофобия
Политолог рассказал о "символических" союзниках России
Многие страны, в частности, входящие в ОДКБ и ЕАЭС, показывают, что в реальности они являются очень "символическими" союзниками России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
Он рассказал, что они оказались способны только на то, чтобы не вводить санкции против РФ в полном объёме, то есть, в том, которого от них требуют США.
Кроме того, по его мнению, ситуация в тех странах, которые не ввели санкции против РФ, тоже ухудшается. В частности, он утверждает, что Турцию "заставили отказаться от платежной системы "Мир".
Что касается Китая, ситуация там несколько похожа. Ряд крупных банков и структур отказались работать с нами, опасаясь санкций, но мелкие работают, осуществляя поставки
Богдан Безпалько
Политолог
Он напомнил также о том, что в Казахстане, через который осуществляются большие объёмы импорта в РФ в обход санкций, "процветает русофобия", а Сербия "демонстративно выступила с отказом от признания результатов референдумов".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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