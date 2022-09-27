Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали, как ВСУ обстреливают гражданское население
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВСУ специально обстреливают городские кварталы, где находятся мирные жители, сообщили РИА Новости разведчики Вооруженных сил России
"Находишься порой в окопе на передовой, а снаряды летят, они проходят мимо нас, уходят именно в населенный пункт, <...> там дети, старики, женщины. Зачем уничтожают нацию, с которой восемь лет назад, грубо говоря, они были побратимы?" — сказал один из бойцов разведки с позывным Ладан.
По информации аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет более 8700 жителей Донбасса, среди которых свыше 130 детей погибли в результате атак украинских военных.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.