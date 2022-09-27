Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали, как ВСУ обстреливают гражданское население

"Находишься порой в окопе на передовой, а снаряды летят, они проходят мимо нас, уходят именно в населенный пункт, <...> там дети, старики, женщины. Зачем уничтожают нацию, с которой восемь лет назад, грубо говоря, они были побратимы?" — сказал один из бойцов разведки с позывным Ладан.