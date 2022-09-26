Украинские военные оставили без света Новую Каховку - 26.09.2022 Украина.ру
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Украинские военные оставили без света Новую Каховку
Украинские военные оставили без света Новую Каховку - 26.09.2022 Украина.ру
Украинские военные оставили без света Новую Каховку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздно вечером 25 сентября несли ракетный удар по Новой Каховке, в результате в городе была прекращена подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города
2022-09-26T07:46
2022-09-26T07:46
всу
новости
новая каховка
удар
электроэнергия
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Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва.Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.Накануне в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская система ПВО. Как уточнялось, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.
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всу, новости, новая каховка, удар, электроэнергия
ВСУ, Новости, Новая Каховка, удар, электроэнергия

Украинские военные оставили без света Новую Каховку

07:46 26.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново КаховскийНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ново Каховский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздно вечером 25 сентября несли ракетный удар по Новой Каховке, в результате в городе была прекращена подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города
Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва.

"Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключен свет", — говорится в сообщении.

Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.
Накануне в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская система ПВО. Как уточнялось, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.
 
ВСУНовостиНовая Каховкаударэлектроэнергия
 
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