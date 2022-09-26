https://ukraina.ru/20220926/1039071241.html
Украинские военные оставили без света Новую Каховку
Украинские военные оставили без света Новую Каховку - 26.09.2022 Украина.ру
Украинские военные оставили без света Новую Каховку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздно вечером 25 сентября несли ракетный удар по Новой Каховке, в результате в городе была прекращена подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города
2022-09-26T07:46
2022-09-26T07:46
2022-09-26T07:46
всу
новости
новая каховка
удар
электроэнергия
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Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва.Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.Накануне в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская система ПВО. Как уточнялось, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, новая каховка, удар, электроэнергия
ВСУ, Новости, Новая Каховка, удар, электроэнергия
Украинские военные оставили без света Новую Каховку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздно вечером 25 сентября несли ракетный удар по Новой Каховке, в результате в городе была прекращена подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города
Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва.
"Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключен свет", — говорится в сообщении.
Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.
Накануне в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская система ПВО. Как уточнялось, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.