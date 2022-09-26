https://ukraina.ru/20220926/1039071241.html

Украинские военные оставили без света Новую Каховку

Украинские военные оставили без света Новую Каховку - 26.09.2022 Украина.ру

Украинские военные оставили без света Новую Каховку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздно вечером 25 сентября несли ракетный удар по Новой Каховке, в результате в городе была прекращена подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города

2022-09-26T07:46

2022-09-26T07:46

2022-09-26T07:46

всу

новости

новая каховка

удар

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/32/1034343260_0:194:1201:869_1920x0_80_0_0_49c1ca01a39db45baffa33ffb8258b93.jpg

Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва.Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.Накануне в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская система ПВО. Как уточнялось, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, новая каховка, удар, электроэнергия