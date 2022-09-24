"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя
© Александр ИвановДонецк обстрел
© Александр Иванов
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему даже при смертельной опасности в городе эвакуировать всех людей из Донецка не получится
Давайте разделять, предлагает блогер, эвакуацию взрослых и детей. В первом случае - понятно, что всех взрослых жителей вывозить из города нельзя, потому что он должен продолжать функционировать и обеспечивать фронт всем необходимым.
При этом в некоторых авторитетных телеграм-каналах всё еще встречаются попытки обвинить дончан в том, что они гибнут, отмечает он.
Поймите, фронту нужен хлеб, его нужно печь. Чтобы его печь – нужны люди, этих людей нужно возить на работу. Чтобы печь этот хлеб, нужна электроэнергия, которую постоянно вырубают, ее надо чинить. Что-то горит – дома нужно тушить, нужна полиция, чтобы обеспечивать безопасность.
Из всех этих людей, подчеркнул Гомольский, складывается тыл.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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