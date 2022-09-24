"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя - 24.09.2022 Украина.ру
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"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя
"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя - 24.09.2022 Украина.ру
"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему даже при смертельной опасности в городе эвакуировать всех людей из Донецка не получится
2022-09-24T06:30
2022-09-24T06:30
новости
украина
донецк
журналист
эвакуация
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Давайте разделять, предлагает блогер, эвакуацию взрослых и детей. В первом случае - понятно, что всех взрослых жителей вывозить из города нельзя, потому что он должен продолжать функционировать и обеспечивать фронт всем необходимым.При этом в некоторых авторитетных телеграм-каналах всё еще встречаются попытки обвинить дончан в том, что они гибнут, отмечает он.Из всех этих людей, подчеркнул Гомольский, складывается тыл. Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220922/1038993357.html
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новости, украина, донецк, журналист, эвакуация
Новости, Украина, Донецк, журналист, эвакуация

"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя

06:30 24.09.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему даже при смертельной опасности в городе эвакуировать всех людей из Донецка не получится
Давайте разделять, предлагает блогер, эвакуацию взрослых и детей. В первом случае - понятно, что всех взрослых жителей вывозить из города нельзя, потому что он должен продолжать функционировать и обеспечивать фронт всем необходимым.
При этом в некоторых авторитетных телеграм-каналах всё еще встречаются попытки обвинить дончан в том, что они гибнут, отмечает он.
Поймите, фронту нужен хлеб, его нужно печь. Чтобы его печь – нужны люди, этих людей нужно возить на работу. Чтобы печь этот хлеб, нужна электроэнергия, которую постоянно вырубают, ее надо чинить. Что-то горит – дома нужно тушить, нужна полиция, чтобы обеспечивать безопасность.
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Из всех этих людей, подчеркнул Гомольский, складывается тыл.
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 16:04
Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентябряУкраина нанесла удар по мирным жителям Донецка, погибло шесть человек, в том числе один подросток. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обмен украинского политика Виктора Медведчука. Украина закрыла границы для студентов, учащихся в зарубежных вузах
 
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