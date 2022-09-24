https://ukraina.ru/20220924/1039021826.html

"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя

"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя - 24.09.2022 Украина.ру

"Город должен жить": журналист из Донецка объяснил, почему эвакуировать всех людей нельзя

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему даже при смертельной опасности в городе эвакуировать всех людей из Донецка не получится

2022-09-24T06:30

2022-09-24T06:30

2022-09-24T06:30

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украина

донецк

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эвакуация

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Давайте разделять, предлагает блогер, эвакуацию взрослых и детей. В первом случае - понятно, что всех взрослых жителей вывозить из города нельзя, потому что он должен продолжать функционировать и обеспечивать фронт всем необходимым.При этом в некоторых авторитетных телеграм-каналах всё еще встречаются попытки обвинить дончан в том, что они гибнут, отмечает он.Из всех этих людей, подчеркнул Гомольский, складывается тыл. Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220922/1038993357.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донецк, журналист, эвакуация