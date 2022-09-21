https://ukraina.ru/20220921/1038905764.html

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине - 21.09.2022 Украина.ру

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине

В начале СВО у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру

2022-09-21T07:10

2022-09-21T07:10

2022-09-21T07:10

новости

боеприпасы

беспилотники

россия

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По его словам, войскам России хватает боеприпасов и оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, боеприпасы, беспилотники, россия