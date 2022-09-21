https://ukraina.ru/20220921/1038905764.html
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине
В начале СВО у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру
2022-09-21T07:10
2022-09-21T07:10
2022-09-21T07:10
новости
боеприпасы
беспилотники
россия
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По его словам, войскам России хватает боеприпасов и оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, боеприпасы, беспилотники, россия
Новости, боеприпасы, беспилотники, Россия
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине
В начале СВО у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру
В начале операции. Тех же "Мавиков" было по одному на дивизион. А сейчас они есть у каждой батареи. У каждой батареи есть взвод артиллерийской разведки. Чем больше беспилотников, тем больше целей мы сможем разведать.
позывной "Тобол"
командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР
По его словам, войскам России хватает боеприпасов и оружия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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