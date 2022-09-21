Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
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Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине - 21.09.2022 Украина.ру
Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине
В начале СВО у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру
2022-09-21T07:10
2022-09-21T07:10
новости
боеприпасы
беспилотники
россия
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По его словам, войскам России хватает боеприпасов и оружия.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038893732.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, боеприпасы, беспилотники, россия
Новости, боеприпасы, беспилотники, Россия

Командир артиллерийского дивизиона НМ ЛНР рассказал, какая ситуация с БПЛА у войск РФ на Украине

07:10 21.09.2022
 
Военнослужащие управляют БПЛА "Скарабей"
Военнослужащие управляют БПЛА Скарабей
Читать в
В начале СВО у войск РФ был дефицит беспилотников, но сейчас они есть у каждой батареи, сказал командир пушечного артиллерийского дивизиона Народной милиции ЛНР с позывным Тобол в интервью Украина.ру
В начале операции. Тех же "Мавиков" было по одному на дивизион. А сейчас они есть у каждой батареи. У каждой батареи есть взвод артиллерийской разведки. Чем больше беспилотников, тем больше целей мы сможем разведать.
позывной "Тобол"
командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР
По его словам, войскам России хватает боеприпасов и оружия.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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