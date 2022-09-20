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Руководство Херсонской области объявило о референдуме

Руководство Херсонской области объявило о референдуме - 20.09.2022 Украина.ру

Руководство Херсонской области объявило о референдуме

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в видеообращении 20 сентября объявил о решении властей региона провести референдум по вопросу вхождения области в состав РФ

2022-09-20T13:11

2022-09-20T13:11

2022-09-20T14:02

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Глава администрации отметил, что ему каждый день поступают обращения граждан о необходимости скорейшего проведения референдума.«Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него», — сказал Сальдо.По результатам волеизъявления жителей Херсонской области, глава региона намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину для юридической фиксации итогов референдума.Ранее общественные советы Херсонской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призвали провести референдумы немедленно.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

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2022

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новости, херсонская область, референдум, россия, сальдо, украина, спецоперация