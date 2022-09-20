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Руководство Херсонской области объявило о референдуме
Руководство Херсонской области объявило о референдуме - 20.09.2022 Украина.ру
Руководство Херсонской области объявило о референдуме
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в видеообращении 20 сентября объявил о решении властей региона провести референдум по вопросу вхождения области в состав РФ
2022-09-20T13:11
2022-09-20T13:11
2022-09-20T14:02
новости
херсонская область
референдум
россия
сальдо
украина
спецоперация
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Глава администрации отметил, что ему каждый день поступают обращения граждан о необходимости скорейшего проведения референдума.«Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него», — сказал Сальдо.По результатам волеизъявления жителей Херсонской области, глава региона намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину для юридической фиксации итогов референдума.Ранее общественные советы Херсонской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призвали провести референдумы немедленно.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, херсонская область, референдум, россия, сальдо, украина, спецоперация
Новости, Херсонская область, референдум, Россия, Сальдо, Украина, Спецоперация
Руководство Херсонской области объявило о референдуме
13:11 20.09.2022 (обновлено: 14:02 20.09.2022)
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в видеообращении 20 сентября объявил о решении властей региона провести референдум по вопросу вхождения области в состав РФ
Глава администрации отметил, что ему каждый день поступают обращения граждан о необходимости скорейшего проведения референдума.
«Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него», — сказал Сальдо.
По результатам волеизъявления жителей Херсонской области, глава региона намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину для юридической фиксации итогов референдума.
Ранее общественные советы Херсонской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призвали провести референдумы немедленно.
Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.