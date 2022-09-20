Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия - 20.09.2022 Украина.ру
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Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия
Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия - 20.09.2022 Украина.ру
Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия
Новый британский премьер Лиз Трасс будет продолжать авантюрную политику поддержки киевского режима и попытается обеспечить несуверенному украинскому государству "крышу", заявил политолог Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-20T04:30
2022-09-20T04:30
новости
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Офис Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию.Эксперт считает, что "крыша" нужна Зеленскому для того, чтобы в дальнейшем тянуть с Запада финансовую помощь на крайне неудачный проект под названием "Украина". При этом многие европейские государства, заявил политолог, тоже не обладают суверенностью, поэтому могут поддаться давлению со стороны Вашингтона.А вот новоиспеченный премьер Британии Лиз Трасс, констатировал эксперт, на подобную авантюру, конечно, согласится.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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новости, алексей мухин, трасс (лиз трасс), борис джонсон
Новости, Алексей Мухин, Трасс (Лиз Трасс), Борис Джонсон

Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия

04:30 20.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Э. Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Глава МИД Британии Э. Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© POOL
Перейти в фотобанк
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Новый британский премьер Лиз Трасс будет продолжать авантюрную политику поддержки киевского режима и попытается обеспечить несуверенному украинскому государству "крышу", заявил политолог Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру
Офис Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию.
Эксперт считает, что "крыша" нужна Зеленскому для того, чтобы в дальнейшем тянуть с Запада финансовую помощь на крайне неудачный проект под названием "Украина". При этом многие европейские государства, заявил политолог, тоже не обладают суверенностью, поэтому могут поддаться давлению со стороны Вашингтона.
"Сами США едва ли выступят гарантами, потому, что им не с руки в данной ситуации быть в противостоянии с другой ядерной державой, с Россией. А поведение Украины явно приведет, вернее - оно заставит двигаться события по этому треку. Турция, скорее всего, тоже проявит очень серьезную осторожность, потому что это страна с очень многоплановыми интересами в самых разных областях", - заявил Мухин.
А вот новоиспеченный премьер Британии Лиз Трасс, констатировал эксперт, на подобную авантюру, конечно, согласится.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:55
Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
 
НовостиАлексей МухинТрасс (Лиз Трасс)Борис Джонсон
 
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