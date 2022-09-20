https://ukraina.ru/20220920/1038845276.html

Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия

Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия - 20.09.2022 Украина.ру

Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия

Новый британский премьер Лиз Трасс будет продолжать авантюрную политику поддержки киевского режима и попытается обеспечить несуверенному украинскому государству "крышу", заявил политолог Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-20T04:30

2022-09-20T04:30

2022-09-20T04:30

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Офис Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию.Эксперт считает, что "крыша" нужна Зеленскому для того, чтобы в дальнейшем тянуть с Запада финансовую помощь на крайне неудачный проект под названием "Украина". При этом многие европейские государства, заявил политолог, тоже не обладают суверенностью, поэтому могут поддаться давлению со стороны Вашингтона.А вот новоиспеченный премьер Британии Лиз Трасс, констатировал эксперт, на подобную авантюру, конечно, согласится.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей мухин, трасс (лиз трасс), борис джонсон