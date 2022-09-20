"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины - 20.09.2022 Украина.ру
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"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины
"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины - 20.09.2022 Украина.ру
"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины
Намерение киевского режима получить гарантии своей безопасности за счет иностранных государств ни к чему не приведет и лишь говорит об отсутствии суверенитета у Украины, рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-20T04:00
2022-09-20T04:00
новости
алексей мухин
украина
гарантии безопасности
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Ранее офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает использовать страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию.Эксперт отметил, что США "очень странный" гарант, доказательство тому история с Януковичем, который на следующий же день после получения американских гарантий потерял все и вынужден был бежать из страны.Мухин напомнил, что в отношении Штатов хорошо выразилось иранское руководство, которое заявило, что верить Вашингтону нельзя даже при условии подписанных соглашений верить нельзя.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей мухин, украина, гарантии безопасности
Новости, Алексей Мухин, Украина, гарантии безопасности

"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины

04:00 20.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Намерение киевского режима получить гарантии своей безопасности за счет иностранных государств ни к чему не приведет и лишь говорит об отсутствии суверенитета у Украины, рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру
Ранее офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает использовать страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию.
Эксперт отметил, что США "очень странный" гарант, доказательство тому история с Януковичем, который на следующий же день после получения американских гарантий потерял все и вынужден был бежать из страны.
Мухин напомнил, что в отношении Штатов хорошо выразилось иранское руководство, которое заявило, что верить Вашингтону нельзя даже при условии подписанных соглашений верить нельзя.
"Что касается Британии, Австралии, Турции, при всем моем уважении к этим странам, были случаи, когда гарантии, которые давались этими странами, в том числе, Турцией, не выполнялись. И здесь, скорее, речь идет о политической декларации, о признании глубокой несуверенности Украины, которая пытается апеллировать к внешним акторам для того, чтобы гарантировать собственную безопасность. При этом ведя себя, мягко выражаясь, непотребно", - сказал Мухин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 12:55
Алексей Мухин: Украина превратилась в террористическое государство
 
НовостиАлексей МухинУкраинагарантии безопасности
 
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