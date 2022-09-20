https://ukraina.ru/20220920/1038844868.html

"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины

"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины - 20.09.2022 Украина.ру

"Ведут себя непотребно": Мухин рассказал, что на самом деле стоит за гарантиями безопасности для Украины

Намерение киевского режима получить гарантии своей безопасности за счет иностранных государств ни к чему не приведет и лишь говорит об отсутствии суверенитета у Украины, рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-20T04:00

2022-09-20T04:00

2022-09-20T04:00

новости

алексей мухин

украина

гарантии безопасности

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Ранее офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В качестве гарантов Киев предлагает использовать страны Европейского Союза, также США, Британию, Австралию и Турцию.Эксперт отметил, что США "очень странный" гарант, доказательство тому история с Януковичем, который на следующий же день после получения американских гарантий потерял все и вынужден был бежать из страны.Мухин напомнил, что в отношении Штатов хорошо выразилось иранское руководство, которое заявило, что верить Вашингтону нельзя даже при условии подписанных соглашений верить нельзя.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220917/1038792081.html

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новости, алексей мухин, украина, гарантии безопасности