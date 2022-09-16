https://ukraina.ru/20220916/1038783955.html

"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак

"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак - 16.09.2022 Украина.ру

"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак

Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2". Об этом 15 сентября заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1"

2022-09-16T07:49

2022-09-16T07:49

2022-09-16T07:54

северный поток-2

сила сибири

газопровод

кнр (китай)

новости

новак

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"Ну фактически да", — ответил чиновник на соответствующий вопрос.Накануне Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири — 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.В "Газпроме" отметили, что КНР увеличивает заявки на поставки топлива по указанному трубопроводу, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов."Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.При этом, как отметил президент России Владимир Путин, "Северный поток — 2" строился не зря, его запустят, "если потребуется".

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северный поток-2, сила сибири, газопровод, кнр (китай), новости, новак