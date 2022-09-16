https://ukraina.ru/20220916/1038783955.html
"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак - 16.09.2022 Украина.ру
"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2". Об этом 15 сентября заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1"
2022-09-16T07:49
2022-09-16T07:49
2022-09-16T07:54
северный поток-2
сила сибири
газопровод
кнр (китай)
новости
новак
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"Ну фактически да", — ответил чиновник на соответствующий вопрос.Накануне Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири — 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.В "Газпроме" отметили, что КНР увеличивает заявки на поставки топлива по указанному трубопроводу, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов."Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.При этом, как отметил президент России Владимир Путин, "Северный поток — 2" строился не зря, его запустят, "если потребуется".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток-2, сила сибири, газопровод, кнр (китай), новости, новак
Северный поток-2, Сила Сибири, газопровод, КНР (Китай), Новости, Новак
"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
07:49 16.09.2022 (обновлено: 07:54 16.09.2022)
Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2". Об этом 15 сентября заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1"
"Ну фактически да", — ответил чиновник на соответствующий вопрос.
Накануне Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири — 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.
В "Газпроме" отметили, что КНР увеличивает заявки на поставки топлива по указанному трубопроводу, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.
"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
При этом, как отметил президент России Владимир Путин, "Северный поток — 2" строился не зря, его запустят, "если потребуется".