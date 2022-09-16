"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак - 16.09.2022 Украина.ру
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"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак - 16.09.2022 Украина.ру
"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2". Об этом 15 сентября заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1"
2022-09-16T07:49
2022-09-16T07:54
северный поток-2
сила сибири
газопровод
кнр (китай)
новости
новак
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"Ну фактически да", — ответил чиновник на соответствующий вопрос.Накануне Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири — 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.В "Газпроме" отметили, что КНР увеличивает заявки на поставки топлива по указанному трубопроводу, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов."Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.При этом, как отметил президент России Владимир Путин, "Северный поток — 2" строился не зря, его запустят, "если потребуется".
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северный поток-2, сила сибири, газопровод, кнр (китай), новости, новак
Северный поток-2, Сила Сибири, газопровод, КНР (Китай), Новости, Новак

"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак

07:49 16.09.2022 (обновлено: 07:54 16.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссийская энергетическая неделя. День первый
Российская энергетическая неделя. День первый - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Газопровод "Сила Сибири — 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может заменить России "Северный поток — 2". Об этом 15 сентября заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1"
"Ну фактически да", — ответил чиновник на соответствующий вопрос.
Накануне Новак сообщил, что окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири — 2" ожидается в ближайшее время, объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.
В "Газпроме" отметили, что КНР увеличивает заявки на поставки топлива по указанному трубопроводу, в сентябре они регулярно идут сверх суточных контрактов.
"Сила Сибири — 2" — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируемый срок начала строительства магистрали — 2024 год.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля, после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик, немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
При этом, как отметил президент России Владимир Путин, "Северный поток — 2" строился не зря, его запустят, "если потребуется".
Рабочая поездка В.Путина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 10:23
"Сила Сибири-2": в Монголии сказали, когда начнется строительство нового газопровода из РФПремьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что строительство через территорию его страны магистрального газопровода "Сила Сибири - 2" начнется уже в 2024 году. Об этом 17 июля написала британская газета The Financial Times.
 
Северный поток-2Сила СибиригазопроводКНР (Китай)НовостиНовак
 
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