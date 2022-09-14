"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
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"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ
"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру
"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района
2022-09-14T08:05
2022-09-14T08:05
новости
украина
спецоперация
балаклея
всу
русофобия
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Эти люди активно сотрудничали с российскими властями и встраивались в налаживание новой мирной жизни, отмечает он.В этом, по мнению эксперта, состоит большой вопрос, учитывая озлобленность, маниакальную ярость ВСУ, напичканных звериной русофобской идеологией.Кроме того, Скориков считает, что ситуация в харьковском направлении - это негативный пример для морально-политического климата на остальных освобожденных территориях, и даже ДНР и ЛНР, в которых есть четкое понимание, за что мы бьемся.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038670794.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, балаклея, всу, русофобия
Новости, Украина, Спецоперация, Балаклея, ВСУ, Русофобия

"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ

08:05 14.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района
Эти люди активно сотрудничали с российскими властями и встраивались в налаживание новой мирной жизни, отмечает он.
Даже если мы совершим контрнаступление, отобьем эти территории — что будет с этими людьми, когда мы придем? Не устроят ли сейчас опять эту фейковую Бучу, рассказав, что при отступлении российские военные резали всех подряд?
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
В этом, по мнению эксперта, состоит большой вопрос, учитывая озлобленность, маниакальную ярость ВСУ, напичканных звериной русофобской идеологией.
Кроме того, Скориков считает, что ситуация в харьковском направлении - это негативный пример для морально-политического климата на остальных освобожденных территориях, и даже ДНР и ЛНР, в которых есть четкое понимание, за что мы бьемся.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 09:17
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