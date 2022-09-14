https://ukraina.ru/20220914/1038700908.html

"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ

"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ - 14.09.2022 Украина.ру

"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района

2022-09-14T08:05

2022-09-14T08:05

2022-09-14T08:05

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Эти люди активно сотрудничали с российскими властями и встраивались в налаживание новой мирной жизни, отмечает он.В этом, по мнению эксперта, состоит большой вопрос, учитывая озлобленность, маниакальную ярость ВСУ, напичканных звериной русофобской идеологией.Кроме того, Скориков считает, что ситуация в харьковском направлении - это негативный пример для морально-политического климата на остальных освобожденных территориях, и даже ДНР и ЛНР, в которых есть четкое понимание, за что мы бьемся.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038670794.html

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новости, украина, спецоперация, балаклея, всу, русофобия