"Фейковая Буча в Балаклее": эксперт о том, к чему может привести яростная русофобская идеология ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что больше всего ему жаль тех людей, которые не успели выйти из Балаклеи и других населенных пунктов Изюмского района
Эти люди активно сотрудничали с российскими властями и встраивались в налаживание новой мирной жизни, отмечает он.
Даже если мы совершим контрнаступление, отобьем эти территории — что будет с этими людьми, когда мы придем? Не устроят ли сейчас опять эту фейковую Бучу, рассказав, что при отступлении российские военные резали всех подряд?
В этом, по мнению эксперта, состоит большой вопрос, учитывая озлобленность, маниакальную ярость ВСУ, напичканных звериной русофобской идеологией.
Кроме того, Скориков считает, что ситуация в харьковском направлении - это негативный пример для морально-политического климата на остальных освобожденных территориях, и даже ДНР и ЛНР, в которых есть четкое понимание, за что мы бьемся.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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