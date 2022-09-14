https://ukraina.ru/20220914/1038691476.html

"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде

"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде - 14.09.2022 Украина.ру

"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде

Американская пропаганда утверждает, что Россия якобы планирует "геноцид украинцев", который осуществится в случае поражения киевского режима. О том, на чём основаны подобные утверждения, рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань

2022-09-14T07:00

2022-09-14T07:00

2022-09-14T07:00

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Он порекомендовал ознакомится с заявлениями отставных американских военных высокого ранга Филипа Бридлава и Фредерика Ходжеса, по словам которых, основная цель, вокруг которой должен сплотиться весь западный мир – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине.Он добавил, что утверждениями о якобы планируемом Россией геноциде обосновываются поставки оружия киевскому режиму перед западными избирателями.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, военкор, сша, геноцид, пропаганда