"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде - 14.09.2022 Украина.ру
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"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде
"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде - 14.09.2022 Украина.ру
"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде
Американская пропаганда утверждает, что Россия якобы планирует "геноцид украинцев", который осуществится в случае поражения киевского режима. О том, на чём основаны подобные утверждения, рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
2022-09-14T07:00
2022-09-14T07:00
новости
спецоперация
военкор
сша
геноцид
пропаганда
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Он порекомендовал ознакомится с заявлениями отставных американских военных высокого ранга Филипа Бридлава и Фредерика Ходжеса, по словам которых, основная цель, вокруг которой должен сплотиться весь западный мир – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине.Он добавил, что утверждениями о якобы планируемом Россией геноциде обосновываются поставки оружия киевскому режиму перед западными избирателями.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html
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новости, спецоперация, военкор, сша, геноцид, пропаганда
Новости, Спецоперация, военкор, США, геноцид, пропаганда

"Высказывания идиотов": Военкор о том, как любители "деукраинизации" помогают американской пропаганде

07:00 14.09.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Американская пропаганда утверждает, что Россия якобы планирует "геноцид украинцев", который осуществится в случае поражения киевского режима. О том, на чём основаны подобные утверждения, рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он порекомендовал ознакомится с заявлениями отставных американских военных высокого ранга Филипа Бридлава и Фредерика Ходжеса, по словам которых, основная цель, вокруг которой должен сплотиться весь западный мир – это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине.

В этом деле они опираются, во-первых, на передергивании фактов, а во-вторых, на высказывания некоторых отдельно взятых идиотов, которые любят рассказывать про деукраинизацию

Военкор Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань
Военный корреспондент
Он добавил, что утверждениями о якобы планируемом Россией геноциде обосновываются поставки оружия киевскому режиму перед западными избирателями.
Сергей Мороз, руководитель пресс-службы ВГА Херсона
9 сентября, 15:45
Сергей Мороз о том, почему в Херсоне никого не преследуют за украинский язык
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперациявоенкорСШАгеноцидпропаганда
 
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