В Киеве создали настоящую оружейную биржу — Суздальцев - 11.09.2022 Украина.ру
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В Киеве создали настоящую оружейную биржу — Суздальцев
В Киеве создали настоящую оружейную биржу — Суздальцев - 11.09.2022 Украина.ру
В Киеве создали настоящую оружейную биржу — Суздальцев
Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал об оружейной бирже, которая появилась в Киеве с согласия властей
2022-09-11T07:00
2022-09-11T07:00
оружие
новости
эксперт
торговля
киев
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"Еще с июля мы стали замечать, что на фронт поступает почти 100% тяжелого вооружения, которое трудно не заметить, и не более 30-40% легкого и стрелкового оружия. Но это оружие есть. Оно находится на складах в Киеве и еще нескольких городах по трассе на Львов. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать", - сказал эксперт.По его словам, это хорошо известно руководству Украины. Не исключено, что они покровительствуют этим покупкам.Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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оружие, новости, эксперт, торговля, киев
оружие, Новости, эксперт, торговля, Киев

В Киеве создали настоящую оружейную биржу — Суздальцев

07:00 11.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖизнь на передовой в ДНР
Жизнь на передовой в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру рассказал об оружейной бирже, которая появилась в Киеве с согласия властей
"Еще с июля мы стали замечать, что на фронт поступает почти 100% тяжелого вооружения, которое трудно не заметить, и не более 30-40% легкого и стрелкового оружия. Но это оружие есть. Оно находится на складах в Киеве и еще нескольких городах по трассе на Львов. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать", - сказал эксперт.
По его словам, это хорошо известно руководству Украины. Не исключено, что они покровительствуют этим покупкам.

"Этим занята и часть генералитета украинских войск. Это хорошо налаженная структура", - заверил он.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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