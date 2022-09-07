https://ukraina.ru/20220907/1038525155.html

Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР

Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР - 07.09.2022 Украина.ру

Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР

Российская армия установила полный контроль над населённым пунктом Кодема. Об этом сообщил в среду 7 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-09-07T14:22

2022-09-07T14:22

2022-09-07T14:54

новости

спецоперация

конашенков

артёмовск (бахмут)

кривой рог

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Кодема относится к Артёмовскому (Бахмутскому) району республики, по данным 2001 года там проживало 590 человек.Конашенков также сообщил, что в результате действий российской авиации было уничтожено хранилище топлива ВСУ объемом боле 5,5 тыс. тонн в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.Видео пожара на хранилище публиковали накануне украинский блогер Анатолий Шарий и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.Представитель Минобороны РФ также заявил, что ВСУ в течение минувших суток не проводили наступательные действия на николаево-криворожском направлении «из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике».

https://ukraina.ru/20220830/1038259460.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, конашенков, артёмовск (бахмут), кривой рог