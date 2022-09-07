Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР - 07.09.2022 Украина.ру
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Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР
Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР - 07.09.2022 Украина.ру
Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР
Российская армия установила полный контроль над населённым пунктом Кодема. Об этом сообщил в среду 7 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-09-07T14:22
2022-09-07T14:54
новости
спецоперация
конашенков
артёмовск (бахмут)
кривой рог
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Кодема относится к Артёмовскому (Бахмутскому) району республики, по данным 2001 года там проживало 590 человек.Конашенков также сообщил, что в результате действий российской авиации было уничтожено хранилище топлива ВСУ объемом боле 5,5 тыс. тонн в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.Видео пожара на хранилище публиковали накануне украинский блогер Анатолий Шарий и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.Представитель Минобороны РФ также заявил, что ВСУ в течение минувших суток не проводили наступательные действия на николаево-криворожском направлении «из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике».
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новости, спецоперация, конашенков, артёмовск (бахмут), кривой рог
Новости, Спецоперация, Конашенков, Артёмовск (Бахмут), Кривой Рог

Стало известно об освобождении населённого пункта в ДНР

14:22 07.09.2022 (обновлено: 14:54 07.09.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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Российская армия установила полный контроль над населённым пунктом Кодема. Об этом сообщил в среду 7 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
Кодема относится к Артёмовскому (Бахмутскому) району республики, по данным 2001 года там проживало 590 человек.
Конашенков также сообщил, что в результате действий российской авиации было уничтожено хранилище топлива ВСУ объемом боле 5,5 тыс. тонн в районе Кривого Рога в Днепропетровской области.
Видео пожара на хранилище публиковали накануне украинский блогер Анатолий Шарий и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин.
Представитель Минобороны РФ также заявил, что ВСУ в течение минувших суток не проводили наступательные действия на николаево-криворожском направлении «из-за больших понесённых потерь в живой силе и технике».
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НовостиСпецоперацияКонашенковАртёмовск (Бахмут)Кривой Рог
 
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