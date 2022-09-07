https://ukraina.ru/20220907/1038518677.html

Как будут брать Харьков и что хочет устроить Пентагон, когда победит Россия - Кнутов. Видео

Как будут брать Харьков и что хочет устроить Пентагон, когда победит Россия - Кнутов. Видео - 07.09.2022 Украина.ру

Как будут брать Харьков и что хочет устроить Пентагон, когда победит Россия - Кнутов. Видео

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал, чем закончится наступление Украины на разных направлениях фронта, каким... Украина.ру, 07.09.2022

2022-09-07T11:51

2022-09-07T11:51

2022-09-07T11:51

видео

юрий кнутов

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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал, чем закончится наступление Украины на разных направлениях фронта, каким образом НАТО собирается напрямую вторгнуться в конфликт, о планах Пентагона по применению тактического ядерного оружия против России:00:35 – ВСУ начали наступление на Балаклею: насколько защищены наши войска?03:05 – Что готовит Украина в Изюме;08:05 – ВСУ на пределе: чего пытается добиться НАТО?11:52 – Продвижение наших войск в Донбассе;19:05 – США готовы применить тактическое ядерное оружие?25:30 – Как будем брать Харьков и Павлоград: 2 сценария;28:00 – Какое новейшее вооружение начала использовать Россия в ходе СВО за последние месяцы?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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