https://ukraina.ru/20220905/1038453007.html

В Харьковской области отпустили украинских военных, сдавшихся в плен – СМИ

В Харьковской области отпустили украинских военных, сдавшихся в плен – СМИ - 05.09.2022 Украина.ру

В Харьковской области отпустили украинских военных, сдавшихся в плен – СМИ

Троим украинским контрактникам, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области, разрешили вернуться к семьям, передает РИА Новости 5 сентября

2022-09-05T15:02

2022-09-05T15:02

2022-09-05T15:07

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Корреспонденту издания удалось пообщаться с бывшими военнослужащими ВСУ. Сообщается, что они отказались принимать участие в боевых действиях.По информации агентства, те военные, кто прошел проверку, должны будут регулярно отмечаться местных органах власти.Им также запрещено покидать пределы освобожденного региона.

https://ukraina.ru/20220829/1038208957.html

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новости, пленные, всу, харьковская область