В Харьковской области отпустили украинских военных, сдавшихся в плен – СМИ
15:02 05.09.2022 (обновлено: 15:07 05.09.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of UkraineВСУ военнослужащий украинский курит сигарета
Троим украинским контрактникам, которые добровольно сдались в плен в Харьковской области, разрешили вернуться к семьям, передает РИА Новости 5 сентября
Корреспонденту издания удалось пообщаться с бывшими военнослужащими ВСУ. Сообщается, что они отказались принимать участие в боевых действиях.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобождённых территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима.
По информации агентства, те военные, кто прошел проверку, должны будут регулярно отмечаться местных органах власти.
Им также запрещено покидать пределы освобожденного региона.
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