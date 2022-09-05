Сколько еще продлится приступ независимости прибалтийской части России - Вассерман. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
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Сколько еще продлится приступ независимости прибалтийской части России - Вассерман. Видео
Сколько еще продлится приступ независимости прибалтийской части России - Вассерман. Видео - 05.09.2022 Украина.ру
Сколько еще продлится приступ независимости прибалтийской части России - Вассерман. Видео
Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо... Украина.ру, 05.09.2022
2022-09-05T14:30
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видео
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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо изменить в законе о ношении оружия, как защищают жизнь и имущество в разных странах мира, а также о том, как реагировать на решение одесских властей о сносе памятников Екатерине II и Александру Суворову:01:05 – Оружие для самообороны: нюансы;07:00 – Правила продажи и использования оружия для самообороны;13:10 – Отношение Анатолия Вассермана к оружию для самообороны;17:06 – Культура обращения с оружием в разных странах: у кого перенять опыт?20:18 - Власти Одесской области решили, что памятники Екатерине II и Суворову можно сносить: дадут ли?Ранее одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения не требуются.В письме, подписанном заместителем главы ОВА Одессы Борисом Волошенковым, которое было опубликовано в одесском подразделении украинского издания "Суспильне" (Общественное), говорится, что РФ использует эти памятники "для продвижения идей о принадлежности территории Одесской области к Российской Федерации". Администрация города рекомендует рассмотреть вопрос о демонтаже памятников.
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Сколько еще продлится приступ независимости прибалтийской части России - Вассерман. Видео

14:30 05.09.2022
 
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Публицист, Депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо изменить в законе о ношении оружия, как защищают жизнь и имущество в разных странах мира, а также о том, как реагировать на решение одесских властей о сносе памятников Екатерине II и Александру Суворову:
01:05 – Оружие для самообороны: нюансы;
07:00 – Правила продажи и использования оружия для самообороны;
13:10 – Отношение Анатолия Вассермана к оружию для самообороны;
17:06 – Культура обращения с оружием в разных странах: у кого перенять опыт?
20:18 - Власти Одесской области решили, что памятники Екатерине II и Суворову можно сносить: дадут ли?
Ранее одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения не требуются.
В письме, подписанном заместителем главы ОВА Одессы Борисом Волошенковым, которое было опубликовано в одесском подразделении украинского издания "Суспильне" (Общественное), говорится, что РФ использует эти памятники "для продвижения идей о принадлежности территории Одесской области к Российской Федерации". Администрация города рекомендует рассмотреть вопрос о демонтаже памятников.
 
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