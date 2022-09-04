https://ukraina.ru/20220904/1038421719.html
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов - 04.09.2022 Украина.ру
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
Первое и самое главное – этот процесс начался, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T06:00
2022-09-04T06:00
2022-09-04T06:00
владимир константинов
новости
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Пока он в начальной стадии, зерновозы едут в Севастополь, другие загружают наши зернохранилища, от нас на освобождённые территории возят потребительские товары, а в магазинах Херсона и Запорожской области подавляющее большинство товаров из Крыма.Промышленность пока не взаимодействует, пока рано, производственные цепочки формируются сложнее, но там и предприятий не так много, ими уже занимаются, они работают или идет процесс организации работы, ну и Запорожье еще не освобождено, а там большой индустриальный центр - отметил политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир константинов, новости
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
Первое и самое главное – этот процесс начался, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Пока он в начальной стадии, зерновозы едут в Севастополь, другие загружают наши зернохранилища, от нас на освобождённые территории возят потребительские товары, а в магазинах Херсона и Запорожской области подавляющее большинство товаров из Крыма.
Они у нас закупаются посредниками, а затем там выставляются в маленьких магазинчиках, на рынках. Этот процесс формируется естественным образом. Автомобильное сообщение тоже осуществляется в полном объёме, всё работает.— Фруктов там много, поступает консервированная продукция, переработанные продукты. Такого наплыва на наш рынок их никогда не было.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Промышленность пока не взаимодействует, пока рано, производственные цепочки формируются сложнее, но там и предприятий не так много, ими уже занимаются, они работают или идет процесс организации работы, ну и Запорожье еще не освобождено, а там большой индустриальный центр - отметил политик.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: