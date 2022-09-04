Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов - 04.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220904/1038421719.html
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов - 04.09.2022 Украина.ру
Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
Первое и самое главное – этот процесс начался, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T06:00
2022-09-04T06:00
владимир константинов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103408/19/1034081925_0:378:4032:2646_1920x0_80_0_0_3ba019394d8b6e7ce645c79a0c822f8d.jpg
Пока он в начальной стадии, зерновозы едут в Севастополь, другие загружают наши зернохранилища, от нас на освобождённые территории возят потребительские товары, а в магазинах Херсона и Запорожской области подавляющее большинство товаров из Крыма.Промышленность пока не взаимодействует, пока рано, производственные цепочки формируются сложнее, но там и предприятий не так много, ими уже занимаются, они работают или идет процесс организации работы, ну и Запорожье еще не освобождено, а там большой индустриальный центр - отметил политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103408/19/1034081925_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_0fff862554f2281b8a813ff701f32f9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир константинов, новости
Владимир Константинов, Новости

Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов

06:00 04.09.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руМАПП Армянск Крым-Херсон граница автомобили
МАПП Армянск Крым-Херсон граница автомобили
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Первое и самое главное – этот процесс начался, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Пока он в начальной стадии, зерновозы едут в Севастополь, другие загружают наши зернохранилища, от нас на освобождённые территории возят потребительские товары, а в магазинах Херсона и Запорожской области подавляющее большинство товаров из Крыма.
Они у нас закупаются посредниками, а затем там выставляются в маленьких магазинчиках, на рынках. Этот процесс формируется естественным образом. Автомобильное сообщение тоже осуществляется в полном объёме, всё работает.— Фруктов там много, поступает консервированная продукция, переработанные продукты. Такого наплыва на наш рынок их никогда не было.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Промышленность пока не взаимодействует, пока рано, производственные цепочки формируются сложнее, но там и предприятий не так много, ими уже занимаются, они работают или идет процесс организации работы, ну и Запорожье еще не освобождено, а там большой индустриальный центр - отметил политик.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
Владимир КонстантиновНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
08:30Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров
08:15России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров
07:45Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
07:30Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
07:15Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира
07:00В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий
06:45Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов
06:30Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены
06:15Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины
06:00Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
05:45Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс
05:30Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
05:15Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
05:00Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
04:45МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
04:30Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
19:03Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на Украине
18:01В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе
17:42В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
Лента новостейМолния