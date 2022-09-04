https://ukraina.ru/20220904/1038421719.html

Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов

Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов - 04.09.2022 Украина.ру

Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов

Первое и самое главное – этот процесс начался, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T06:00

2022-09-04T06:00

2022-09-04T06:00

владимир константинов

новости

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Пока он в начальной стадии, зерновозы едут в Севастополь, другие загружают наши зернохранилища, от нас на освобождённые территории возят потребительские товары, а в магазинах Херсона и Запорожской области подавляющее большинство товаров из Крыма.Промышленность пока не взаимодействует, пока рано, производственные цепочки формируются сложнее, но там и предприятий не так много, ими уже занимаются, они работают или идет процесс организации работы, ну и Запорожье еще не освобождено, а там большой индустриальный центр - отметил политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир константинов, новости