"Надеюсь, что всё изменится": Дапкунайте - о жизни за границей
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"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
"Надеюсь, что всё изменится": Дапкунайте - о жизни за границей
"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, рассказала журналистам издания KP.RU о тяготах жизни за границей
2022-08-30T11:42
2022-08-30T13:01
новости
актриса
ингеборга дапкунайте
россия
украина
спецоперация
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По ее словам, сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир, но у всех свои обстоятельства, призналась артистка.59-летняя звезда ушла от прямого ответа на вопрос о возвращении в Россию. Она объяснила, что не может давать никаких гарантий. Будущее покрыто мраком неизвестности, поэтому загадывать наверняка нет никакой возможности.Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. По ее словам, все вернулись в Москву «другими людьми».Теперь артистка собирается рассказать своим знакомым обо всем, что увидела своими глазами.
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новости, актриса, ингеборга дапкунайте, россия, украина, спецоперация
Новости, актриса, Ингеборга Дапкунайте, Россия, Украина, Спецоперация

"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей

11:42 30.08.2022 (обновлено: 13:01 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИнгеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, рассказала журналистам издания KP.RU о тяготах жизни за границей
По ее словам, сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир, но у всех свои обстоятельства, призналась артистка.

«Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится, и можно будет думать по-другому».

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День второй
Ингеборга Дапкунайте
Актриса
59-летняя звезда ушла от прямого ответа на вопрос о возвращении в Россию. Она объяснила, что не может давать никаких гарантий. Будущее покрыто мраком неизвестности, поэтому загадывать наверняка нет никакой возможности.

«Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать "никогда"? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Мы можем строить планы и говорить "никогда", но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения».

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День второй
Ингеборга Дапкунайте
Актриса
Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. По ее словам, все вернулись в Москву «другими людьми».
Теперь артистка собирается рассказать своим знакомым обо всем, что увидела своими глазами.
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