https://ukraina.ru/20220830/1038249176.html
"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
"Надеюсь, что всё изменится": Дапкунайте - о жизни за границей
"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, рассказала журналистам издания KP.RU о тяготах жизни за границей
2022-08-30T11:42
2022-08-30T11:42
2022-08-30T13:01
новости
актриса
ингеборга дапкунайте
россия
украина
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038248680_0:257:2048:1409_1920x0_80_0_0_d51098770d7dc729b3ef0fa3f9d0d80f.jpg
По ее словам, сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир, но у всех свои обстоятельства, призналась артистка.59-летняя звезда ушла от прямого ответа на вопрос о возвращении в Россию. Она объяснила, что не может давать никаких гарантий. Будущее покрыто мраком неизвестности, поэтому загадывать наверняка нет никакой возможности.Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. По ее словам, все вернулись в Москву «другими людьми».Теперь артистка собирается рассказать своим знакомым обо всем, что увидела своими глазами.
https://ukraina.ru/20220825/1038111624.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038248680_0:65:2048:1601_1920x0_80_0_0_92358cb78a87d5d54e58fc4c43ecfc2f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, актриса, ингеборга дапкунайте, россия, украина, спецоперация
Новости, актриса, Ингеборга Дапкунайте, Россия, Украина, Спецоперация
"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
11:42 30.08.2022 (обновлено: 13:01 30.08.2022)
Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, рассказала журналистам издания KP.RU о тяготах жизни за границей
По ее словам, сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир, но у всех свои обстоятельства, призналась артистка.
«Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится, и можно будет думать по-другому».
Ингеборга Дапкунайте
Актриса
59-летняя звезда ушла от прямого ответа на вопрос о возвращении в Россию. Она объяснила, что не может давать никаких гарантий. Будущее покрыто мраком неизвестности, поэтому загадывать наверняка нет никакой возможности.
«Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать "никогда"? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Мы можем строить планы и говорить "никогда", но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения».
Ингеборга Дапкунайте
Актриса
Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. По ее словам, все вернулись в Москву «другими людьми».
Теперь артистка собирается рассказать своим знакомым обо всем, что увидела своими глазами.