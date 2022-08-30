https://ukraina.ru/20220830/1038249176.html

"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей

"Надеюсь, что всё изменится": Дапкунайте - о жизни за границей

"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей

Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине, рассказала журналистам издания KP.RU о тяготах жизни за границей

2022-08-30T11:42

2022-08-30T11:42

2022-08-30T13:01

новости

актриса

ингеборга дапкунайте

россия

украина

спецоперация

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По ее словам, сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир, но у всех свои обстоятельства, призналась артистка.59-летняя звезда ушла от прямого ответа на вопрос о возвращении в Россию. Она объяснила, что не может давать никаких гарантий. Будущее покрыто мраком неизвестности, поэтому загадывать наверняка нет никакой возможности.Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. По ее словам, все вернулись в Москву «другими людьми».Теперь артистка собирается рассказать своим знакомым обо всем, что увидела своими глазами.

https://ukraina.ru/20220825/1038111624.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, актриса, ингеборга дапкунайте, россия, украина, спецоперация