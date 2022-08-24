Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации - 24.08.2022 Украина.ру
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Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации
Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации - 24.08.2022 Украина.ру
Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации
Владимир Зеленский в поздравлении Украины с Днем независимости заявил, что 24 февраля прошел всеукраинский референдум и возродилась "новая нация", есть те, кто выбрал Мариуполь и Монако, вместо Киева, что по его словам "неплохая новость".
2022-08-24T14:12
2022-08-24T14:14
владимир зеленский
день независимости
украина
новости
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"24 февраля украинцам удалось подтвердить слова делами, именно в этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум. Снова главный вопрос, определяющий выбор. Но на этот раз сказать независимости – да, надо было не в бюллетене, а в душе, в совести. Идти в военкоматы, в терборону, в волонтерское движение, в информационные войска или просто устойчиво и добросовестно работать на своем месте на общею цель", - заявил Зеленский в своем видео-обращении. Он отметил, что в этот день в 4.00 утра возродилась новая нация. "Кто-то родился во второй раз, как челок, как гражданин, патриот, просто, как украинец. И это хорошая новость. Кто-то исчез – не погиб, а растворился, как человек, как личность, гражданин, как украинец. И это, на самом деле, неплохая новость. Мы больше не будем мешать друг другу. Мы сделали выбор. Для кого-то это Мариуполь, для кого-то это Монако", - добавил он.
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владимир зеленский, день независимости, украина, новости
Владимир Зеленский, День независимости, Украина, Новости

Зеленский, поздравляя Украину с Днем независимости, заявил о рождении нации

14:12 24.08.2022 (обновлено: 14:14 24.08.2022)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в поздравлении Украины с Днем независимости заявил, что 24 февраля прошел всеукраинский референдум и возродилась "новая нация", есть те, кто выбрал Мариуполь и Монако, вместо Киева, что по его словам "неплохая новость".
"24 февраля украинцам удалось подтвердить слова делами, именно в этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум. Снова главный вопрос, определяющий выбор. Но на этот раз сказать независимости – да, надо было не в бюллетене, а в душе, в совести. Идти в военкоматы, в терборону, в волонтерское движение, в информационные войска или просто устойчиво и добросовестно работать на своем месте на общею цель", - заявил Зеленский в своем видео-обращении.
Он отметил, что в этот день в 4.00 утра возродилась новая нация. "Кто-то родился во второй раз, как челок, как гражданин, патриот, просто, как украинец. И это хорошая новость. Кто-то исчез – не погиб, а растворился, как человек, как личность, гражданин, как украинец. И это, на самом деле, неплохая новость. Мы больше не будем мешать друг другу. Мы сделали выбор. Для кого-то это Мариуполь, для кого-то это Монако", - добавил он.
 
Владимир ЗеленскийДень независимостиУкраинаНовости
 
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