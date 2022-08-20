"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО - 20.08.2022 Украина.ру
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"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО - 20.08.2022 Украина.ру
"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
Даже если в ходе СВО останется только один или два района от территории Украины, то Запад будет и туда поставлять вооружение, поэтому спецоперацию нужно доводить до логического завершения, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
2022-08-20T08:15
2022-08-20T08:15
новости
сво
игорь шишкин
украина
запад
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По его мнению, безопасной границей между Россией должна быть с блоком НАТО, потому что буферные зоны только служат источником напряженности, борьбы двух группировок за обладание.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html
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новости, сво, игорь шишкин, украина, запад
Новости, СВО, Игорь Шишкин, Украина, Запад

"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО

08:15 20.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Даже если в ходе СВО останется только один или два района от территории Украины, то Запад будет и туда поставлять вооружение, поэтому спецоперацию нужно доводить до логического завершения, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
Даже если останется только один или два района территории современной Украины, то Запад будет поставлять туда ударное вооружение, в этом сомнений нет. Останется одно село – и в это село привезут какую-нибудь ракету, которая обязательно полетит в нашу сторону.
Игорь Шишкин интервью
Игорь Шишкин
эксперт Института стран СНГ
По его мнению, безопасной границей между Россией должна быть с блоком НАТО, потому что буферные зоны только служат источником напряженности, борьбы двух группировок за обладание.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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