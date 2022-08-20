https://ukraina.ru/20220820/1037860612.html

"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО

"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО - 20.08.2022 Украина.ру

"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО

Даже если в ходе СВО останется только один или два района от территории Украины, то Запад будет и туда поставлять вооружение, поэтому спецоперацию нужно доводить до логического завершения, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру

2022-08-20T08:15

2022-08-20T08:15

2022-08-20T08:15

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По его мнению, безопасной границей между Россией должна быть с блоком НАТО, потому что буферные зоны только служат источником напряженности, борьбы двух группировок за обладание.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, игорь шишкин, украина, запад