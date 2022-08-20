https://ukraina.ru/20220820/1037860612.html
"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО - 20.08.2022 Украина.ру
"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
Даже если в ходе СВО останется только один или два района от территории Украины, то Запад будет и туда поставлять вооружение, поэтому спецоперацию нужно доводить до логического завершения, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
2022-08-20T08:15
2022-08-20T08:15
2022-08-20T08:15
новости
сво
игорь шишкин
украина
запад
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По его мнению, безопасной границей между Россией должна быть с блоком НАТО, потому что буферные зоны только служат источником напряженности, борьбы двух группировок за обладание.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037835015.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, игорь шишкин, украина, запад
Новости, СВО, Игорь Шишкин, Украина, Запад
"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
Даже если в ходе СВО останется только один или два района от территории Украины, то Запад будет и туда поставлять вооружение, поэтому спецоперацию нужно доводить до логического завершения, сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью Украина.ру
Даже если останется только один или два района территории современной Украины, то Запад будет поставлять туда ударное вооружение, в этом сомнений нет. Останется одно село – и в это село привезут какую-нибудь ракету, которая обязательно полетит в нашу сторону.
Игорь Шишкин
эксперт Института стран СНГ
По его мнению, безопасной границей между Россией должна быть с блоком НАТО, потому что буферные зоны только служат источником напряженности, борьбы двух группировок за обладание.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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