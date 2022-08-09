"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару - 09.08.2022 Украина.ру
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"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару
"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару - 09.08.2022 Украина.ру
"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару
Российские коллеги по сцене разошлись во мнениях в отношении украинской певицы Софии Ротару, которая многие годы выступала в России, но из-за критики СВО вернулась на Украину. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro 9 августа
2022-08-09T14:41
2022-08-09T14:51
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Корреспонденты издания обратились к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, певцу Александру Фадееву (псевдоним - Данко) и певцу Прохору Шаляпину. Артисты ответили на вопросы разнообразно.Пригожин призвал не осуждать знаменитую артистку, делая скидку на ее возраст и украинское гражданство.Совершенно противоположным образом отреагировал певец Данко. По его мнению, действия Ротару – преступление и она "должна сидеть в тюрьме".Артист Прохор Шаляпин, напротив, высказал мнение, что на Ротару было оказано давление и никто не вправе осуждать ее. "Просто она по другу сторону баррикад".Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
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новости, ротару, артисты, певица
Новости, Ротару, артисты, певица

"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару

14:41 09.08.2022 (обновлено: 14:51 09.08.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОткрытие музыкального конкурса "Новая волна" в Сочи
Открытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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Российские коллеги по сцене разошлись во мнениях в отношении украинской певицы Софии Ротару, которая многие годы выступала в России, но из-за критики СВО вернулась на Украину. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro 9 августа
Корреспонденты издания обратились к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, певцу Александру Фадееву (псевдоним - Данко) и певцу Прохору Шаляпину. Артисты ответили на вопросы разнообразно.
Пригожин призвал не осуждать знаменитую артистку, делая скидку на ее возраст и украинское гражданство.
Некоторые журналисты пытаются сейчас свести это все к скандалу и травле. У Ротару нет других вариантов, понимаете? Дом у нее — в Украине, жизнь — в Украине. Мы не можем осуждать Софию Михайловну. Это все равно что осуждать своих родителей
Совершенно противоположным образом отреагировал певец Данко. По его мнению, действия Ротару – преступление и она "должна сидеть в тюрьме".
Она в России все эти годы кормилась-кормилась… Заслужила любовь народа, а потом просто его предала. Я считаю, что это преступление — то, что она делает. Ее нужно поймать и судить. За пособничество терроризму. А выступать она в России сможет впоследствии? Зарабатывать здесь?
Артист Прохор Шаляпин, напротив, высказал мнение, что на Ротару было оказано давление и никто не вправе осуждать ее. "Просто она по другу сторону баррикад".
Конечно, как россиянин и патриот своей страны, я ощущаю досаду, и мне все это неприятно наблюдать. Но я хочу воздержаться от громких слов и оскорблений в адрес Софии Михайловны. Бог нам всем судья.
Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
Музыкальный фестиваль Легенды Ретро FM Ротару - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 15:44
Ротару предрекли возвращение в РоссиюУкраинская певица София Ротару вернется в Россию с концертами. Такое предсказание в беседе с изданием PROZVEZD на днях сделала участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова
 
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