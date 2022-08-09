https://ukraina.ru/20220809/1037452605.html

"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару

"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару - 09.08.2022 Украина.ру

"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару

Российские коллеги по сцене разошлись во мнениях в отношении украинской певицы Софии Ротару, которая многие годы выступала в России, но из-за критики СВО вернулась на Украину. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro 9 августа

2022-08-09T14:41

2022-08-09T14:41

2022-08-09T14:51

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Корреспонденты издания обратились к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, певцу Александру Фадееву (псевдоним - Данко) и певцу Прохору Шаляпину. Артисты ответили на вопросы разнообразно.Пригожин призвал не осуждать знаменитую артистку, делая скидку на ее возраст и украинское гражданство.Совершенно противоположным образом отреагировал певец Данко. По его мнению, действия Ротару – преступление и она "должна сидеть в тюрьме".Артист Прохор Шаляпин, напротив, высказал мнение, что на Ротару было оказано давление и никто не вправе осуждать ее. "Просто она по другу сторону баррикад".Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

https://ukraina.ru/20220804/1037306794.html

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новости, ротару, артисты, певица