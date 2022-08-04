https://ukraina.ru/20220804/1037320976.html
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом - 04.08.2022 Украина.ру
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
Можно провести параллели визита Пелоси на Тайвань только с Карибским кризисом, когда мир подошел к ядерной войне, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-04T19:35
2022-08-04T19:35
2022-08-04T19:35
китай
сша
нэнси пелоси
тайвань
новости
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напоминает по разрушительным последствиям поездку на Майдан в 2014 году Виктории Нуланд, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США.По его мнению, сейчас важно, чтобы здравомыслие взяло верх у президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина над попытками обрушить всю мировую систему ради контроля над регионом.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
китай, сша, нэнси пелоси, тайвань, новости
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
Можно провести параллели визита Пелоси на Тайвань только с Карибским кризисом, когда мир подошел к ядерной войне, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру