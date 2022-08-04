"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037320976.html
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом - 04.08.2022 Украина.ру
"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
Можно провести параллели визита Пелоси на Тайвань только с Карибским кризисом, когда мир подошел к ядерной войне, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-04T19:35
2022-08-04T19:35
китай
сша
нэнси пелоси
тайвань
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102588/87/1025888758_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_0f29dce5ad330ec2d3b55f4b6a81f9d5.jpg
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напоминает по разрушительным последствиям поездку на Майдан в 2014 году Виктории Нуланд, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США.По его мнению, сейчас важно, чтобы здравомыслие взяло верх у президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина над попытками обрушить всю мировую систему ради контроля над регионом.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102588/87/1025888758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cddbadb06bbca1e8449bd4c927ca4dac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
китай, сша, нэнси пелоси, тайвань, новости

"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом

19:35 04.08.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Маслов
Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Можно провести параллели визита Пелоси на Тайвань только с Карибским кризисом, когда мир подошел к ядерной войне, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань напоминает по разрушительным последствиям поездку на Майдан в 2014 году Виктории Нуланд, которая занимала тогда пост помощника госсекретаря США.
Здесь параллели могут быть только с Карибским кризисом, когда мир подошел к ядерной войне, и когда Кеннеди и Хрущев переговорили по телефону и в итоге СССР вывез ракеты с Кубы, США решили не запускать тоже ракеты и так далее.
Алексей Маслов интервью
Алексей Маслов
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
По его мнению, сейчас важно, чтобы здравомыслие взяло верх у президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина над попытками обрушить всю мировую систему ради контроля над регионом.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
13:00
Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?Известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков) специально для Украина.ру комментирует последние события в КНР
 
КитайСШАНэнси ПелосиТайваньНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:35"Мир пришел к ядерной войне": эксперт сравнил визит Пелоси на Тайвань с Карибским кризисом
19:12"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
19:00Обстрел Донецка, убийства пленных, доклад AI. Итоги 4 августа на Украине
18:15Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
18:05Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
18:04Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
17:53Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
17:45Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
17:37Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа
17:33Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
17:31Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
17:27Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации. Видео
17:15Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
17:01Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа
16:56Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России
16:31Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
16:24"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
16:21Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
16:12Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
16:10Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом
Лента новостейМолния