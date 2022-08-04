https://ukraina.ru/20220804/1037320794.html

"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США

"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США - 04.08.2022 Украина.ру

"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США

Идея США в том, чтобы сделать несколько серьёзных конфликтов по миру для того, чтобы в них увязли целые регионы, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру

2022-08-04T19:12

2022-08-04T19:12

2022-08-04T19:12

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Некоторые эксперты считают, что США хочет уничтожить Китай и начали они с России, использовав Украину как инструмент, чтобы позже по российской земле пойти и напасть на Китай.По его мнению, Штаты планируют сделать конфликт вокруг Тайваня, потом вокруг Косова, и "в этом случае неким островком стабильности выступает США" и доллар укрепляется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, европа, новости