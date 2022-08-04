https://ukraina.ru/20220804/1037320794.html
"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США - 04.08.2022 Украина.ру
"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
Идея США в том, чтобы сделать несколько серьёзных конфликтов по миру для того, чтобы в них увязли целые регионы, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-04T19:12
2022-08-04T19:12
2022-08-04T19:12
сша
украина
россия
европа
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
Некоторые эксперты считают, что США хочет уничтожить Китай и начали они с России, использовав Украину как инструмент, чтобы позже по российской земле пойти и напасть на Китай.По его мнению, Штаты планируют сделать конфликт вокруг Тайваня, потом вокруг Косова, и "в этом случае неким островком стабильности выступает США" и доллар укрепляется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, россия, европа, новости
"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
Идея США в том, чтобы сделать несколько серьёзных конфликтов по миру для того, чтобы в них увязли целые регионы, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру