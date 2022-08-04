"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США - 04.08.2022 Украина.ру
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"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США - 04.08.2022 Украина.ру
"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США
Идея США в том, чтобы сделать несколько серьёзных конфликтов по миру для того, чтобы в них увязли целые регионы, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
2022-08-04T19:12
2022-08-04T19:12
сша
украина
россия
европа
новости
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Некоторые эксперты считают, что США хочет уничтожить Китай и начали они с России, использовав Украину как инструмент, чтобы позже по российской земле пойти и напасть на Китай.По его мнению, Штаты планируют сделать конфликт вокруг Тайваня, потом вокруг Косова, и "в этом случае неким островком стабильности выступает США" и доллар укрепляется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html
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сша, украина, россия, европа, новости

"Увязли все: Украина, Россия и Европа": эксперт Маслов рассказал про истинный план США

19:12 04.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Идея США в том, чтобы сделать несколько серьёзных конфликтов по миру для того, чтобы в них увязли целые регионы, сказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью Украина.ру
Некоторые эксперты считают, что США хочет уничтожить Китай и начали они с России, использовав Украину как инструмент, чтобы позже по российской земле пойти и напасть на Китай.
Нет, это такое некое передергивание реальности, а реальность в том, что идея Америки простая и изящная. Сделать несколько серьёзных конфликтов по миру, чтобы в них целые регионы увязли. Вот мы сейчас видим европейский конфликт, в котором увязли все. Украина, Россия, Европа — все отдельно.
Алексей Маслов интервью
Алексей Маслов
Врио директора Института Дальнего Востока РАН
По его мнению, Штаты планируют сделать конфликт вокруг Тайваня, потом вокруг Косова, и "в этом случае неким островком стабильности выступает США" и доллар укрепляется.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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