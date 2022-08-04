Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе - 04.08.2022 Украина.ру
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Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе - 04.08.2022 Украина.ру
Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман не стал бы отменять празднование Дня ВМФ в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота 31 июля. Он рассказал, как противодействовал бы террористам в интервью Украина.ру
2022-08-04T18:04
2022-08-04T18:04
вассерман
дроны
севастополь
украина
атака
вмф
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День ВМФ в Севастополе необходимо праздновать в любом случае, заявил Вассерман. На преступников, считает он, не нужно обращать внимание, но действовать "по своим планам". Вассерман добавил, что не уверен, что план сработал бы. Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html
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вассерман, дроны, севастополь, украина, атака, вмф

Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе

18:04 04.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Уткин / Перейти в фотобанкПресс-конференция Алексея Митрофанова и Анатолия Вассермана
Пресс-конференция Алексея Митрофанова и Анатолия Вассермана - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Александр Уткин
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Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман не стал бы отменять празднование Дня ВМФ в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота 31 июля. Он рассказал, как противодействовал бы террористам в интервью Украина.ру
День ВМФ в Севастополе необходимо праздновать в любом случае, заявил Вассерман. На преступников, считает он, не нужно обращать внимание, но действовать "по своим планам".
Я бы, скорее всего не отменял празднование, а только собрал бы в районе бухты побольше стрелков с обычными автоматами Калашникова. Этого вполне достаточно, чтобы сбить такую вот склепанную на коленке пакость. Или организовал бы в центральной части города достаточно мощные радиопомехи
Анатолий Вассерман
депутат Госдумы России
Вассерман добавил, что не уверен, что план сработал бы.
Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
 
ВассермандроныСевастопольУкраинаатакаВМФ
 
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