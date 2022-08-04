https://ukraina.ru/20220804/1037318028.html

Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе

Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе - 04.08.2022 Украина.ру

Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе

Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман не стал бы отменять празднование Дня ВМФ в Севастополе после атаки на штаб Черноморского флота 31 июля. Он рассказал, как противодействовал бы террористам в интервью Украина.ру

2022-08-04T18:04

2022-08-04T18:04

2022-08-04T18:04

вассерман

дроны

севастополь

украина

атака

вмф

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День ВМФ в Севастополе необходимо праздновать в любом случае, заявил Вассерман. На преступников, считает он, не нужно обращать внимание, но действовать "по своим планам". Вассерман добавил, что не уверен, что план сработал бы. Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20220731/1037049702.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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вассерман, дроны, севастополь, украина, атака, вмф