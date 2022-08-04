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Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма - 04.08.2022 Украина.ру
Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
Россию вынудят признать США спонсором терроризма, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
2022-08-04T18:15
2022-08-04T18:15
2022-08-04T18:27
вассерман
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сша
терроризм
госдума
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В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористической организации, рассказал Вассерман. Обсуждение дошло до практических решений. По мнению Вассермана, спонсором терроризма придется признать США - "это еще не сделано, но придется". Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20220728/1036937104.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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вассерман, новости, сша, терроризм, госдума
Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
18:15 04.08.2022 (обновлено: 18:27 04.08.2022)
Россию вынудят признать США спонсором терроризма, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.