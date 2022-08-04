Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма

Они (США - прим. ред.) себе таким образом выписывают разрешение на открытый террор и, боюсь, они таки добьются, что мы будем признать не только Украину, но и Соединенные Государства Америки террористической организацией

Анатолий Вассерман депутат Госдумы России депутат Госдумы России