Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма - 04.08.2022 Украина.ру
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Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма - 04.08.2022 Украина.ру
Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
Россию вынудят признать США спонсором терроризма, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
2022-08-04T18:15
2022-08-04T18:27
вассерман
новости
сша
терроризм
госдума
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В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористической организации, рассказал Вассерман. Обсуждение дошло до практических решений. По мнению Вассермана, спонсором терроризма придется признать США - "это еще не сделано, но придется". Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
https://ukraina.ru/20220728/1036937104.html
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вассерман, новости, сша, терроризм, госдума

Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма

18:15 04.08.2022 (обновлено: 18:27 04.08.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы
Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россию вынудят признать США спонсором терроризма, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Они (США - прим. ред.) себе таким образом выписывают разрешение на открытый террор и, боюсь, они таки добьются, что мы будем признать не только Украину, но и Соединенные Государства Америки террористической организацией
Анатолий Вассерман
депутат Госдумы России
В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористической организации, рассказал Вассерман. Обсуждение дошло до практических решений.
По мнению Вассермана, спонсором терроризма придется признать США - "это еще не сделано, но придется".
Полную версию интервью Вассермана можно прочитать на нашем сайте
Виталий Третьяков
28 июля, 06:08
Третьяков о том, как признать Украину "государством-террористом" и кто будет ее судить
 
ВассерманНовостиСШАтерроризмГосдума
 
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18:15Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
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