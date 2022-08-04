https://ukraina.ru/20220804/1037314757.html
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси - 04.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
Поездка на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США приведёт к дальнейшему сближению КНР и РФ. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T17:45
2022-08-04T17:45
2022-08-04T17:45
кнр
сша
новости
нэнси пелоси
виталий третьяков
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Говоря о противостоянии КНР и США, политолог также указал, что последние в любом случае не смогут остановить экономический рост Китая или нанести ему какой-либо существенный ущерб, не прибегая к ядерному оружию.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037057118.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кнр, сша, новости, нэнси пелоси, виталий третьяков
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
Поездка на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США приведёт к дальнейшему сближению КНР и РФ. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру