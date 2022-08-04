https://ukraina.ru/20220804/1037314757.html

Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси

Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси - 04.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси

Поездка на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США приведёт к дальнейшему сближению КНР и РФ. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T17:45

2022-08-04T17:45

2022-08-04T17:45

кнр

сша

новости

нэнси пелоси

виталий третьяков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036811499_0:0:2283:1285_1920x0_80_0_0_39a7ba052eedf96430f21213db5c6fa7.jpg

Говоря о противостоянии КНР и США, политолог также указал, что последние в любом случае не смогут остановить экономический рост Китая или нанести ему какой-либо существенный ущерб, не прибегая к ядерному оружию.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037057118.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кнр, сша, новости, нэнси пелоси, виталий третьяков