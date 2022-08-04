Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037314757.html
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси - 04.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
Поездка на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США приведёт к дальнейшему сближению КНР и РФ. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T17:45
2022-08-04T17:45
кнр
сша
новости
нэнси пелоси
виталий третьяков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036811499_0:0:2283:1285_1920x0_80_0_0_39a7ba052eedf96430f21213db5c6fa7.jpg
Говоря о противостоянии КНР и США, политолог также указал, что последние в любом случае не смогут остановить экономический рост Китая или нанести ему какой-либо существенный ущерб, не прибегая к ядерному оружию.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037057118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036811499_452:0:2283:1373_1920x0_80_0_0_f4e795b06cd6387ef24be583321cf926.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кнр, сша, новости, нэнси пелоси, виталий третьяков

Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси

17:45 04.08.2022
 
© РИА Новости . коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . коллаж Украина.Ру
Читать в
Поездка на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США приведёт к дальнейшему сближению КНР и РФ. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Очевидно, это приведет к дальнейшей синхронизации в дипломатическом и военном плане с Российской Федерацией, - сказал он.

Говоря о противостоянии КНР и США, политолог также указал, что последние в любом случае не смогут остановить экономический рост Китая или нанести ему какой-либо существенный ущерб, не прибегая к ядерному оружию.
Визит президента РФ Владимира Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:00
Могли бы работать активнее: эксперт рассказал, когда Китай по-настоящему поддержит РоссиюПолитолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что власти Китая могли бы более активно поддерживать Россию, однако вскоре все может измениться
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
КНРСШАНовостиНэнси ПелосиВиталий Третьяков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Вассерман: России придется признать США спонсором терроризма
18:05Без Будько нет "Сватов": новый сезон сериала под угрозой из-за Добронравова
18:04Вассерман рассказал, чем сбивал бы украинский дрон в Севастополе
17:53Депутат Госдумы рассказал пикантные подробности о сексуальном рабстве юных украинок в ЕС
17:45Политолог рассказал о позитивном эффекте от визита Пелоси
17:37Конец профессиональных ВСУ, США скупили земли Украины. О чём говорили эксперты 4 августа
17:33Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и Королевой
17:31Подоляк обвинил британских правозащитников в срыве поставок оружия из Европы и США
17:27Затулин о том, как Россия могла избежать спецоперации. Видео
17:15Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
17:01Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа
16:56Леонтьев рассказал, кто заставил его уехать из России
16:31Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
16:24"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
16:21Российский доброволец ответил, поможет ли западная артиллерия начать контрнаступление ВСУ
16:12Херсонские власти анонсировали референдум о вхождении в состав РФ
16:10Рванёт или нет? Мухин о конфликте вокруг Тайваня и будет ли Украина признана террористом
16:04СМИ: София Ротару покинет Украину
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 4 августа
15:56Российский доброволец рассказал об украинцах, желающих воевать вместе с ним
Лента новостейМолния