https://ukraina.ru/20220804/1037313397.html

Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл

Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл - 04.08.2022 Украина.ру

Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл

Поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США продемонстрировали свою силу и безнаказанность, а Китай, не предприняв действенных мер по недопущению визита, проиграл нынешний раунд борьбы с США. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T17:15

2022-08-04T17:15

2022-08-04T17:15

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Он отметил, что, хотя американцы и признают суверенитет Китая над Тайванем, но визит Пелоси показал, что США "делают что хотят", а Пекин не рискует идти на открытый конфликт с Вашингтоном.Политолог не исключает каких-либо действий в будущем со стороны Китая в отношении США или Тайваня, но считает, что Пекин пока проиграл "политическую партию".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html

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новости, виталий третьяков, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси