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Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл - 04.08.2022 Украина.ру
Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
Поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США продемонстрировали свою силу и безнаказанность, а Китай, не предприняв действенных мер по недопущению визита, проиграл нынешний раунд борьбы с США. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T17:15
2022-08-04T17:15
2022-08-04T17:15
спецоперация
новости
виталий третьяков
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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Он отметил, что, хотя американцы и признают суверенитет Китая над Тайванем, но визит Пелоси показал, что США "делают что хотят", а Пекин не рискует идти на открытый конфликт с Вашингтоном.Политолог не исключает каких-либо действий в будущем со стороны Китая в отношении США или Тайваня, но считает, что Пекин пока проиграл "политическую партию".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220804/1037284828.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий третьяков, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
Поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США продемонстрировали свою силу и безнаказанность, а Китай, не предприняв действенных мер по недопущению визита, проиграл нынешний раунд борьбы с США. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру