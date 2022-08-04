Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл - 04.08.2022 Украина.ру
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Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл - 04.08.2022 Украина.ру
Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл
Поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США продемонстрировали свою силу и безнаказанность, а Китай, не предприняв действенных мер по недопущению визита, проиграл нынешний раунд борьбы с США. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T17:15
2022-08-04T17:15
спецоперация
новости
виталий третьяков
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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Он отметил, что, хотя американцы и признают суверенитет Китая над Тайванем, но визит Пелоси показал, что США "делают что хотят", а Пекин не рискует идти на открытый конфликт с Вашингтоном.Политолог не исключает каких-либо действий в будущем со стороны Китая в отношении США или Тайваня, но считает, что Пекин пока проиграл "политическую партию".Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, виталий третьяков, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси

Политолог о визите Пелоси на Тайвань: пока что Китай проиграл

17:15 04.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Поездкой на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси США продемонстрировали свою силу и безнаказанность, а Китай, не предприняв действенных мер по недопущению визита, проиграл нынешний раунд борьбы с США. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что, хотя американцы и признают суверенитет Китая над Тайванем, но визит Пелоси показал, что США "делают что хотят", а Пекин не рискует идти на открытый конфликт с Вашингтоном.

Китай отступил, никаких силовых действий не предпринял, чтобы пресечь её визит. Хотя угрозы официальные и полуофициальные были

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
Медиаэксперт и политолог
Политолог не исключает каких-либо действий в будущем со стороны Китая в отношении США или Тайваня, но считает, что Пекин пока проиграл "политическую партию".
13:00
Сыма Нань: Были ли китайцы унижены в ночь на 3 августа?Известный китайский журналист и блогер (более 50 млн подписчиков) специально для Украина.ру комментирует последние события в КНР
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиВиталий ТретьяковКитайТайваньСШАНэнси Пелоси
 
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