"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче - 04.08.2022 Украина.ру
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"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче - 04.08.2022 Украина.ру
"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
Журналист Михаил Шахназаров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет, сообщает издательство "Слово и дело" 4 августа
2022-08-04T16:24
2022-08-04T16:24
новости
макаревич
израиль
журналист
гражданство
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"Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать", — заявил Шахназаров.С начала спецоперации фронтмен группы "Машина времени" не единожды позволял себе агрессивные выпады в сторону российской власти и русского народа. На данный момент музыкант проживает в Израиле.Сам Макаревич никак не отреагировал пока на такую инициативу в отношении него.Ранее он заявил, что планов возвращаться в Россию у него нет.
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новости, макаревич, израиль, журналист, гражданство

"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче

16:24 04.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПионерские чтения журнала "Русский пионер"
Пионерские чтения журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Журналист Михаил Шахназаров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет, сообщает издательство "Слово и дело" 4 августа
"Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать", — заявил Шахназаров.
С начала спецоперации фронтмен группы "Машина времени" не единожды позволял себе агрессивные выпады в сторону российской власти и русского народа. На данный момент музыкант проживает в Израиле.
Сам Макаревич никак не отреагировал пока на такую инициативу в отношении него.
Ранее он заявил, что планов возвращаться в Россию у него нет.
Концерт группы Машина времени - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:37
Рогозин высмеял сбежавшего в Израиль МакаревичаГендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 6 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высмеял лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который оскорбил критиков уехавших из России звезд
 
НовостиМакаревичИзраильжурналистгражданство
 
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Заголовок открываемого материала
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