https://ukraina.ru/20220804/1037312363.html

"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче

"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче - 04.08.2022 Украина.ру

"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче

Журналист Михаил Шахназаров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет, сообщает издательство "Слово и дело" 4 августа

2022-08-04T16:24

2022-08-04T16:24

2022-08-04T16:24

новости

макаревич

израиль

журналист

гражданство

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"Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать", — заявил Шахназаров.С начала спецоперации фронтмен группы "Машина времени" не единожды позволял себе агрессивные выпады в сторону российской власти и русского народа. На данный момент музыкант проживает в Израиле.Сам Макаревич никак не отреагировал пока на такую инициативу в отношении него.Ранее он заявил, что планов возвращаться в Россию у него нет.

https://ukraina.ru/20220406/1033703868.html

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новости, макаревич, израиль, журналист, гражданство