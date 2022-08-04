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"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче - 04.08.2022 Украина.ру
"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
Журналист Михаил Шахназаров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет, сообщает издательство "Слово и дело" 4 августа
2022-08-04T16:24
2022-08-04T16:24
2022-08-04T16:24
новости
макаревич
израиль
журналист
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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"Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать", — заявил Шахназаров.С начала спецоперации фронтмен группы "Машина времени" не единожды позволял себе агрессивные выпады в сторону российской власти и русского народа. На данный момент музыкант проживает в Израиле.Сам Макаревич никак не отреагировал пока на такую инициативу в отношении него.Ранее он заявил, что планов возвращаться в Россию у него нет.
https://ukraina.ru/20220406/1033703868.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, макаревич, израиль, журналист, гражданство
"Лишить гражданства и запретить въезд": российский журналист высказался о Макаревиче
Журналист Михаил Шахназаров призвал лишить музыканта Андрея Макаревича российского гражданства и запретить ему въезд на территорию России на 50 лет, сообщает издательство "Слово и дело" 4 августа
"Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать", — заявил Шахназаров.
С начала спецоперации фронтмен группы "Машина времени" не единожды позволял себе агрессивные выпады в сторону российской власти и русского народа. На данный момент музыкант проживает в Израиле.
Сам Макаревич никак не отреагировал пока на такую инициативу в отношении него.
Ранее он заявил, что планов возвращаться в Россию у него нет.