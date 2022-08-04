https://ukraina.ru/20220804/1037308071.html

Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России

Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России - 04.08.2022 Украина.ру

Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России

Китай зависит от США больше, чем США от Китая, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.

2022-08-04T16:31

2022-08-04T16:31

2022-08-04T16:31

китай

андрей суздальцев

новости

украина

владимир зеленский

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Экономики двух государств связаны настолько, что разрыв отношений обернется для Пекина сменой власти. Разговоры о том, что Китай накажет США, отомстит за Тайвань политолог назвал глупостью.Китай и другие страны, солидарные с Россией в украинском вопросе, заняли выжидательную позицию, считает эксперт: переживают, помогать не будут, но воспользуются победой РФ.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20220711/1034325737.html

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китай, андрей суздальцев, новости, украина, владимир зеленский