Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России - 04.08.2022 Украина.ру
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Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России - 04.08.2022 Украина.ру
Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
Китай зависит от США больше, чем США от Китая, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.
2022-08-04T16:31
2022-08-04T16:31
китай
андрей суздальцев
новости
украина
владимир зеленский
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Экономики двух государств связаны настолько, что разрыв отношений обернется для Пекина сменой власти. Разговоры о том, что Китай накажет США, отомстит за Тайвань политолог назвал глупостью.Китай и другие страны, солидарные с Россией в украинском вопросе, заняли выжидательную позицию, считает эксперт: переживают, помогать не будут, но воспользуются победой РФ.Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220711/1034325737.html
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Новости
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452
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китай, андрей суздальцев, новости, украина, владимир зеленский

Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России

16:31 04.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Китай зависит от США больше, чем США от Китая, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.
Экономики двух государств связаны настолько, что разрыв отношений обернется для Пекина сменой власти. Разговоры о том, что Китай накажет США, отомстит за Тайвань политолог назвал глупостью.
Китаю указали его место. Китай зависит от почти единой китайско-американской экономики. Они друг без друга жить не могут. Китай даже больше зависит от США. Пекин не может пойти на разрыв экономических отношений с США. Это обернется для него социальными проблемами и даже сменой власти. Он в сторону России даже на миллиметр не двинется,
Андрей Суздальцев
политолог
Китай и другие страны, солидарные с Россией в украинском вопросе, заняли выжидательную позицию, считает эксперт: переживают, помогать не будут, но воспользуются победой РФ.
Полную версию интервью Суздальцева можно прочитать на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:31
Экономическая война США на два фронта вынуждает стать партнерами Китай и РоссиюЗаявления руководства США о вероятном пересмотре санкционной политики в отношении китайского импорта не способны решить имеющиеся внутренние и внешние проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена. Проигрывая в торговой войне, под давлением растущей инфляции, Байден лишь пытается избежать обвинений в «мягкости по отношению к Китаю»
 
КитайАндрей СуздальцевНовостиУкраинаВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
16:31Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
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