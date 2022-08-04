Политолог Суздальцев: Китай даже на миллиметр не двинется в сторону России
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Китай зависит от США больше, чем США от Китая, заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.
Экономики двух государств связаны настолько, что разрыв отношений обернется для Пекина сменой власти. Разговоры о том, что Китай накажет США, отомстит за Тайвань политолог назвал глупостью.
Китаю указали его место. Китай зависит от почти единой китайско-американской экономики. Они друг без друга жить не могут. Китай даже больше зависит от США. Пекин не может пойти на разрыв экономических отношений с США. Это обернется для него социальными проблемами и даже сменой власти. Он в сторону России даже на миллиметр не двинется,
Китай и другие страны, солидарные с Россией в украинском вопросе, заняли выжидательную позицию, считает эксперт: переживают, помогать не будут, но воспользуются победой РФ.
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