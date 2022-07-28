Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия
Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия
ВСУ продолжают использовать западных наемников. Но их осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются потерять до 500 человек. 400 было убито, 250 выехало, и только 150 въехало. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T09:15
2022-07-28T09:15
новости
россия
украина
наемники
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Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.При этом мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек. Это четверть населения Украины. Мы при необходимости можем легко мобилизовать реальный миллион человек, а не тот, мифический, о котором говорит Украина. И это всего десятая часть мобрезерва, отметил специалист.Украинская пропаганда много раз говорила, что российские войска не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается, добавил он.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, наемники

Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия

09:15 28.07.2022
 
© AP / Mstyslav ChernovВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
ВСУ продолжают использовать западных наемников. Но их осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются потерять до 500 человек. 400 было убито, 250 выехало, и только 150 въехало. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Владимир Евсеев - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 04:34
Владимир Евсеев: кто онВоенный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ
Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.
При этом мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек. Это четверть населения Украины. Мы при необходимости можем легко мобилизовать реальный миллион человек, а не тот, мифический, о котором говорит Украина. И это всего десятая часть мобрезерва, отметил специалист.
"Какая может быть война на истощение, если в местах прорыва мы обеспечиваем десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной? Они просто пытаются выдать желаемое за действительное. Они просто не понимают, что Украина на грани развала. Это не война на истощение. Это просто война до последнего украинца", - указал Евсеев.
Украинская пропаганда много раз говорила, что российские войска не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается, добавил он.
Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.
 
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