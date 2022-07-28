https://ukraina.ru/20220728/1036951478.html

Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия

Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сколько натовских наемников на Украине уже уничтожила Россия

ВСУ продолжают использовать западных наемников. Но их осталось меньше 2,5 тысяч, притом что за три недели они умудряются потерять до 500 человек. 400 было убито, 250 выехало, и только 150 въехало. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T09:15

2022-07-28T09:15

2022-07-28T09:15

новости

россия

украина

наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/99/1034009993_0:264:5000:3077_1920x0_80_0_0_ad4245fc82a36f6e76cef28174cf9ad9.jpg

Ранее глава американского Генштаба Марк Милли заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.При этом мобилизационный ресурс России составляет 10 млн человек. Это четверть населения Украины. Мы при необходимости можем легко мобилизовать реальный миллион человек, а не тот, мифический, о котором говорит Украина. И это всего десятая часть мобрезерва, отметил специалист.Украинская пропаганда много раз говорила, что российские войска не продвигаются. Но мы не продвигаемся, потому что перемалываем украинскую группировку. Даже западные источники говорят, что Киев теряет убитыми в месяц по 20 тысяч человек, а сейчас эта цифра увеличивается, добавил он.Так что об истощении России говорят те люди, которые либо ничего не понимают, либо пытаются выдать желаемое за действительное, либо боятся, что наступит зима и преступный режим Зеленского просто рухнет, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, наемники